EPDK 41 şirkete birden lisans verdi

Kaynak: Haber Merkezi
EPDK 41 şirkete birden lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK 41 şirkete lisans verdiği açıklanırken, 1 şirketin lisansını iptal etti .

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans açıklaması. EPDK'nin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

EPDK açıklamasına göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 18 şirkete tedarik lisansı verildi. Ayrıca 3 şirket üretim lisans,1 şirkete dağıtım lisansı alırken,1 şirketin lisansı iptal edildi ve 1 şirketin de lisansı sona erdirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ayrıca Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 17 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildiğini açıkladı. Petrol piyasasındaki notla ilgili olarak ise 3 şirkete 1 ihrakiye teslimi lisansı, 1 madeni yağ lisansı ve 1 de depolama lisansı verildi. Petrol alanında faaliyet gösteren 1 şirketin ise depolama lisansı uzatıldı.

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