EPDK 41 şirkete birden lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans açıklaması. EPDK'nin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

EPDK açıklamasına göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 18 şirkete tedarik lisansı verildi. Ayrıca 3 şirket üretim lisans,1 şirkete dağıtım lisansı alırken,1 şirketin lisansı iptal edildi ve 1 şirketin de lisansı sona erdirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ayrıca Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 17 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildiğini açıkladı. Petrol piyasasındaki notla ilgili olarak ise 3 şirkete 1 ihrakiye teslimi lisansı, 1 madeni yağ lisansı ve 1 de depolama lisansı verildi. Petrol alanında faaliyet gösteren 1 şirketin ise depolama lisansı uzatıldı.