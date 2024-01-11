CHP Mersin Milletvekili Parti Meclisi'nde yaşananları açıkladı. 'Oturup yazıp çizmişler, eşi dostu aday yapmışlar'

CHP’de belediye başkan adaylarının belirlendiği Parti Meclisi toplantısında çıkan tartışma toplantı orası dışına taştı. CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında çıkan tartışmada taraflardan birinin diğerine “Yeter ulan” diye bağırdığı duyuldu. Ortaya çıkan görüntülerde toplantı salonu dışına taşan sert tartışma yer aldı.

Tartışmanın Mezitli Belediye Başkanı adayının belirlenmesi ile ilgili çıktığı öğrenildi.

CHP’Lİ ÇAKIR YAŞANANLARI AÇIKLADI

CHP’de aday belirleme sırasında çıkan sert tartışmanın taraflarından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk çakır yaşananları anlattı.

TV 100’den Barış Yarkadaş’a konuşan Çakır, ön seçim yapılacağının söylendiğini ancak yapılmadığını vurgulayarak, "Oturup yazıp çizmişler, eşi dostu aday yapmışlar" ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş, Çakır ile yaptığı görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

"Bugün CHP MYK’sı ve parti meclisi toplandı. Her şey normal gidiyor derken birdenbire CHP Genel Merkezinde sesler duyulduğu hepimize ulaştı. Ben hemen ne oluyor diye partideki arkadaşlarımızı aradığımda dediler ki ‘Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır parti meclisi kapısının önüne giderek tepki gösterdi’ Ben Hasan Ufuk Çakır’ı aradım. Sayın vekilim bu akşam ne oldu siz parti meclisine neden gittiniz, içeri mi girdiniz, slogan mı atınız yoksa birilerini belediye başkan adayı mı yapmak istediniz o yüzden mi tepki gösterdiniz dedim.

"GÖRÜŞLERİMİZİ ÖZGÜR ÖZEL'E ANLATTIK"

Hasan Ufuk Çakır ‘Biz Mersin’deki 3 milletvekiliyle bir süre önce Genel Başkan Özgür Özel’e gittik ve Özgür Özel’le yaptığımız görüşmede üyeye dayalı ön seçim istedik. Yani tüm belediye başkan adaylarını CHP’nin üyeleri seçsin Genel Merkez atamasın, siz bu konuda CHP üyelerine söz verdiniz bu sözün tutulmasını istiyoruz. Biz mersine döndüğümüzde vatandaş bize diyecek ki ‘Kardeşim siz hani ön seçim istiyordunuz niye yine bu kişiler atandı’ bu görüşlerimizi Sayın Özgür Özel’e anlattık’ Bir sonuç alabildiniz mi dedim ‘Bir sonuç alamadığımız için bir süre sonra bir daha gittik’ dedi.

"BELEDİYE BAŞKANI ADAYI İSMİ VERMEDİM"

Hasan Ufuk Çakır şunun altını özellikçe çizip anlatmamı istedi. ‘Bazı televizyon kanallarında anlatıldığı gibi ben herhangi bir belediye başkanı adayı ismi vermedim, benim belediye başkan adayım yok. Ben sadece diğer 2 milletvekili adayı arkadaşım gibi Mersin’de üyelerin belediye başkan adaylarını seçmesini istedik’ dedi. Niye bunda bu kadar ısrar ediyorsunuz dedim. ‘Erdemli’den örnek vereyim, biz 70 yıldır Erdemli ilçesinde belediyeyi kazanamıyoruz. Bu kez kazanma noktasındayız ancak kazanmamızın tek bir yolu var. Ankara’dan Mersin’le hiç ilgisi olmayan milletvekilinin atadığı bir yöntemle aday belirlenmemeli.

"SADECE BİZE DEĞİL MİLLETVEKİLLERİNE DE HİÇBİR ŞEY SORULMUYOR"

Erdemli’ye kim belediye başkanı olacaksa orada parti ön seçim yapmalı. Ben herhangi bir isim önermedim. Ben seçim sürecinde 500 köye gittim. Erdemli’de 6 bin olan oyumuzu 22 bine çıkarttık. Ancak Mersin’le hiç ilgisi olmayan Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile İstanbul’da yaşayan ancak Mersin Milletvekili olan Ali Mahir Başarır ve Mersin’le ilgisi olmayan birkaç arkadaşımız hiç bilmedikleri bölge ile ilgili belediye başkan adaylarını belirliyorlar biz buna itiraz ettik. Oturup yazıp çizmişler, eşi dostu belediye başkan adayı yapmışlar ve tek bir milletvekiline bile kendi bölgeleriyle ilgili hiçbir şey sorulmuyor sadece bize değil, Tekirdağ, Kayseri, Niğde başka milletvekillerine de hiçbir şey sorulmuyor biz buna itiraz ediyoruz’ dedi."