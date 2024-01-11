Dilan Polat davasının savcısı Adnan Oktarcı avukatla evli çıktı. İsmi Ergenekon kumpasında da geçmişti

KRTTV’den Can Bursalı’nın haberinde yer alan bilgilere göre; Dilan Polat soruşturmasıyla adı Türkiye’nin gündemine gelen savcı Gökalp Kökçü'nün eşinin geçmişte Adnan Oktar örgütünde aktif rol aldığı ortaya çıktı.

Avukat olan İ.K.’nın 2018’deki operasyondan hemen sonra 'tanık' olarak dinlendiği, o dönem Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görev yapan Kökçü'nün etkili olduğu iddiaları yer aldı. Kökçü’nün avukat İ.K. ile ise 2021’de evlendiği ifade edildi.

Adnan Oktar Suç Örgütü soruşturması başlatıldıktan sonra Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade veren İ.T.’nin "2008 yılında mayıs ayıydı. Ergenekon soruşturması sürecinde bu dosyaya müdahil olmak istediler. Bu dönemde kendilerine yapılan 99 operasyonunun Ergenekon örgütü tarafından yapıldığını anlatan dilekçeleri hazırlandı. Noyan benden gidip Zekeriya Öz'e dosyaya dilekçe sunmak, hem de bilgi vermek ve Tarkan Yavaş'ın görüşmeye gitmesi için randevu almamı istedi" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Evlenmesinin ardından soyadı değişen İ.T. 2018 yılının ekim ayında verdiği ifadede ise "Eski DGM'lerin bulunduğu Beşiktaş'taki adliyeye gidip Zekeriya Öz'le görüşmüştüm. Noyan'ın söylediği şekilde Bilim Araştırma Vakfı üyelerinin Ergenekon örgütü mağduru olduklarını ve bu konuyla ilgili olarak dosyaya dilekçe sunmak üzere gelmek istediklerini söylemiştim. Öz de bunu kabul etmişti. 2008 yılının mayıs ayında Tarkan Yavaş ve Halil Hilmi Müftüoğlu ile birlikte Öz'ün yanına gittik. Daha önceden hazırladıkları, Ergenekon örgütü mağduru oldukları içerikli dilekçelerini sundular. Hocamızın selamı var diyerek Adnan Oktar'dan selam ilettiler." ifadelerini kullandı.

ADNAN OKTAR’IN HUKUK BİRİMİNDE YER ALMIŞ

İ.T.'nin ifadesinde ‘Noyan’ diye bahsettiği avukat Noyan Orcan ve Halil Hilmi Müftüoğlu, Adnan Oktar Suç Örgütü'nün hukuk biriminin başında bulunduğu belirtilen isimlerden Orcan ve Müftüoğlu, açılan davada 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Avukat ifadesinde ayrıca Öz'e sunulan dilekçede eski polis müdürü Adil Serdar Saçan, eski milletvekili Emin Şirin ve Doğan Medya Grubu'nun Ergenekon'la bağlantılı olduğunu ve Adnan Oktar Suç Örgütü'nün aleyhinde faaliyet yürüttüğü iddiasına yer verildiğini aktardı.

2009’DA AYRILDIĞINI BELİRTMİŞ

Mali şubede 2009 yılında Adnan Oktar grubuyla olan bütün bağlarını koparttığını, bir daha hiçbir iletişim kurmadığını ileri süren İ.T., Adnan Oktar Suç Örgütü davasında 'etkin pişmanlıktan' yararlandı, tanık olarak dinlendi.

İ.T. 2018’de yılının ekim ayından önce bir ifade daha vermişti. Bu ifade de, aynı yıl ağustos ayındaydı. İ.T., Adnan Oktar Suç Örgütü'ne 2018 yılının temmuz ayında yapılan operasyonda 1 ay sonra verdiği ifadede, örgütle bağlarını koparttığını ifade ediliyordu.

TÜRKİYE GÜNDEMİNDEKİ SORUŞTURMANIN SAVCISIYLA EVLENDİ

İfade verdiği tarihte soyadı T. olan avukatın şimdiki soy ismi ise Kökçü olarak değişti. Bu soy isim Dilan ve Engin Polat’ın, yasadışı bahis ve fenomenler hakkındaki kara para aklama soruşturması gibi dosyalarla adını duyuran savcı Gökalp Kökçü'den gelmekteydi.

İ.T’nin 2021’de savcı Gökalp Kökçü ile evlenince soyadı değişti. Adliye koridorlarında ilişkinin 2021 yılından öncesine dayandığı iddia ediliyor. İ.K.'nın ifade verdiği dönemde Gökalp Kökçü de İstanbul Adliyesi'ndeki Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görev yapmaktaydı. Bu büro, Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yapılan operasyonun ve açılan davanın iddianamesinin hazırlandığı yer olarak tanımlanıyor.

İfade veren avukat, kumpas olarak adlandırılan Ergenekon davasının firari savcısı Zekeriya Öz ile işbirliği yaptığını inkar etmedi.

2021’de evlendiği savcı Gökalp Kökçü ise, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Ergenekon, Balyoz gibi davalarla ilgili 'FETÖ Kumpası' soruşturmalarını yürütmüştü.

Savcı Kökçü ayrıca FETÖ'nün emniyet yapılanması ve Hrant Dink gibi soruşturmalarda görev yapmıştı.

"SAVCI SANIK OLMASINI ENGELLEDİ" İDDİASI

Savcı Kökçü 2018 yılında tanıştığı dönemde ismi İ.T. olan avukatın davada sanık olmasını engelledi. Kökçü'nün teşvikiyle İ.T. dosyada tanık oldu. Aradan geçen zaman içinde İ.T. ile Kökçü'nün ilişkisi evliliğe gitmişti. Kökçü'ye yakın kaynaklara göre Kökçü, avukat eşinin Adnan Oktar Suç Örgütü'yle irtibatlı olduğunu bilmediğini ileri sürüldü.

Savcı Kökçü, yürüttüğü medyatik soruşturmalar ilerlerken Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 21 Aralık 2023'teki mazeret kararnamesiyle Anadolu Adliyesi'nden alınarak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne savcı olarak atandı.

'SÜRGÜN' TARTIŞMASI

'Sürgün' olarak tartışılan bu görev yeri değişikliğinin perde arkasında ise savcı Kökçü hakkında WhatsApp ağı kurarak haber sızdırdığı iddiası ve FETÖ'nün Filipinler İmamı Abdülkadir Ketenci'yle ilgili verdiği takipsizlik kararı olduğu belirtildi.

Savcı Kökçü'nün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatılmasını istediği iddia edilen kimi dosyaları kapatmadığı için hedefe konulduğu da başka bir iddia olarak tanımlandı. Savcı Kökçü, HSK'ya sunduğu dilekçede, soruşturmaları kapatmadığı için sürgüne gönderildiğini savundu.