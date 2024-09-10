EPDK’dan 14 şirkete lisans onayı

Kaynak: AA
EPDK’dan 14 şirkete lisans onayı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 14 şirkete dağıtım, üretim, ihrakiye teslimi ve madeni yağ lisansı verdiğini açıkladı.

EPDK'nin konuya yönelik ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bu verilere göre, elektrik piyasasında faaliyette bulunmak isteyen şirketlere 8 üretim lisansı ve 2 tedarik lisansı verildi.

Aynı zamanda söz konusu piyasada 9 şirketin üretim lisansına son verilirken, 1 şarj ağı işletmeci lisansı verildi. 3 şarj ağı işletmecisinin lisansı da sonlandırıldığı belirtildi.

Petrol piyasasında ise 2 ihrakiye teslimi lisansı ve 1 madeni yağ lisansı verilirken, 1 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.

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