EPDK’dan 14 şirkete lisans onayı

EPDK'nin konuya yönelik ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bu verilere göre, elektrik piyasasında faaliyette bulunmak isteyen şirketlere 8 üretim lisansı ve 2 tedarik lisansı verildi.

Aynı zamanda söz konusu piyasada 9 şirketin üretim lisansına son verilirken, 1 şarj ağı işletmeci lisansı verildi. 3 şarj ağı işletmecisinin lisansı da sonlandırıldığı belirtildi.

Petrol piyasasında ise 2 ihrakiye teslimi lisansı ve 1 madeni yağ lisansı verilirken, 1 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.