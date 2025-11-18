World Without Exploitation Epstein kurbanlarıyla bir video projesi yaptı. 1000 mağdurdan 11'i videoda yer aldı. Epstein dosyalarının yayımlanması çağrısı yapan kadınlar, "Artık karanlığa ışık tutma zamanı" ifadelerini kullandı.

Videoda, kadınlar Epstein ile tanıştıkları çocukluk fotoğraflarını gösteriyor, bazıları o zamanlar kaç yaşında olduklarını dile getiriyor. Bunları dile getirirken ya ağlıyorlar ya da boğazları düğümleniyor.

"Sırları gölgelerden çıkarmanın zamanı geldi" denilen videonun sonunda "Beş yönetim geçti ve hâlâ karanlıktayız." yazısı yer alıyor.

Mesajın videoda kamuoyuna, Kongre'yi arayıp Epstein dosyalarının yayımlanmasını talep etmeleri çağrısında bulunuluyor.

Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein ile ilgili Adalet Bakanlığı dosyalarının tamamının yayınlanmasını zorunlu kılan bir yasa tasarısını bu hafta oylamaya sunacak .

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu konuyla ilgili tavrında ani bir değişiklik yaparak Cumhuriyetçileri dosyaların yayınlanması lehine oy kullanmaya çağırmıştı.