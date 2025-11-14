ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından yayımlanan e-posta kayıtları, Jeffrey Epstein’in Bannon’a televizyon performanslarından siyasi söylemlere kadar geniş bir alanda koçluk yaptığını gözler önüne serdi. E-postalar, 17–23 Ağustos 2018 tarihlerini kapsıyor.

Bu yazışmalar, 13 Kasım 2025 Çarşamba günü kamuoyuna açıklandı. E-postalara göre görüşmelerin bir kısmı, 2018 Ağustos ayında gerçekleşti. Epstein, Bannon'a New York’taki East 66th Street adresindeki dairesinde buluşmayı teklif etti. Ancak, Bannon "güvenlik" nedeniyle çekimserliğini dile getirdi.

YAZIŞMALARIN TARAFLARINA ODAK:

Jeffrey Epstein: 2019’da arkasında soru işaretleri bırakarak hayatını kaybeden, reşit olmayanlara yönelik cinsel suçlardan hükümlü finansçı.

Steve Bannon: Trump’ın eski baş stratejisti, aşırı sağ medya figürü ve Cumhuriyetçilerin hareketinin önde gelen isimlerinden.

KONUŞMA NASIL BAŞLIYOR?

Yazışmalar, Epstein’ın Bannon’ın canlı yayınını izleyip anında geri bildirim vermesiyle başlıyor. Program belirtilmemiş olsa da YouTube arşivlerine göre Bannon, 17 Ağustos’ta MSNBC’de röportaj veriyordu.

Epstein, röportaj sona ererken “Nasıl geçti?” diye sordu ardından da muhabbet başladı. Bannon, “30 dakika yerine bir saat yaptılar, tüm platformlarda bir saatlik yayını gösteriyorlar” dedi.

Epstein “Aferin” yanıtını verdi.

Daha sonra Epstein, Bannon'un performansı hakkında ciddi bir geri bildirim sundu: “Son on dakika, daha gerçek sen, tekrarını izlemen çok önemli. Işık, senin için çok sıcak, sandalyeler çok kısıtlayıcı.” Epstein, o dönemde Bannon’ın medya görünümünü geliştirmede aktif bir rol üstlendi. Mesajlarda Epstein’ın Trump’ın vergi indirimlerine yönelik eleştirilere ayrıntılı yanıtlar hazırladığı görülüyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Bu mesajlar Epstein’in, ölümünden önce Trump'ın yakın çevresindekilerle bağlarını koruduğunu, Bannon’ın ise Trump’ın medya stratejilerini Epstein’la birlikte şekillendirdiğini, ikilinin zaman zaman gizlilik içinde buluşmaya çalıştığını, Trump’ın vergi indirimleri, göç politikası ve güvenlik izinleri gibi konularda kamuoyu mesajlarının Epstein tarafından yönlendirildiğini ortaya koydu.

Mesajların bir tarafı, Epstein’İn e-posta adresiyle ilişkili bir "iMessage" hesabından gönderilmiş. Belgelerin kimisinde Epstein’in muhatabının adı sansürlenmiş olsa da; Fox News, 2017 Ağustos’unda Beyaz Saray’dan kovulması ve "Trump @War" belgeseli üzerinde çalışması gibi bağlamsal ipuçları, diğer kişinin Bannon olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bazı belgelerde ise Bannon'un ismi açıkça görülüyor.

Yayımlanan materyalin daha uzun bir konuşmadan alıntı olup olmadığı bilinmiyor.

The Guardian'da yer alan habere göre Bannon, gazetenin yazışmalar üzerine yorum taleplerini yanıtsız bıraktı. Elon Musk’ın geçtiğimiz aylarda “Bannon Epstein dosyalarında” çıkışı yaptığı dönemde Bannon, soruşturma çağrısında bulunmuştu.