Erbakan 'Evrim teorisi'ni hedef aldı 'Siz müfredatta evrim teorisini anlatırsanız insanlar PKK’lı da olur komünist de'

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 'Evrim teorisine' karşı çıktı. Erbakan, "Eğitim sisteminde evrim teorisini öğretenler, bu gençleri PKK'lı veya komünist yapar" dedi.

Erbakan 'Evrim teorisi'ni hedef aldı 'Siz müfredatta evrim teorisini anlatırsanız insanlar PKK’lı da olur komünist de'

Erbakan, Karabük'teki esnaf ziyaretinde şöyle konuştu:

"TBMM'de yapacağımız iki önemli görev var: Birincisi ülkemizin manevi kalkınmasını sağlamak, ikincisi de maddi kalkınmasını sağlamak.”

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan “Manevi kalkınma için eğitim sistemini ve müfredatı ahlaki ve manevi değerlere uygun hale getirmek zorundayız.” dedi.

“PKK'LI DA OLABİLİRLER KOMÜNİST DE OLABİLİRLER”

Erbakan sözlerine şöyle devam etti “Şu anda eğitim sistemimizde evrim teorisini öğretiyoruz, sonra da bu gençlerin PKK'lı olduğunu söylüyoruz. Oysa PKK da evrim teorisini savunuyor. Eğer evrim teorisini bu gençlere öğretmeye devam edersek, PKK'lı da olabilirler komünist de olabilirler, Allah korusun her türlü kötülük olabilir."

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