Erbakan'ın 'cinsel olgunluk' açıklamasına sert tepki: Taliban zihniyetini ortaya koymuştur

Fatih Erbakan'ın, "15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir" sözleri yeniden gündem oldu. Muhalefet partilerinden Erbakan’ın sözlerine tepki yağdı.

Erbakan'ın 'cinsel olgunluk' açıklamasına sert tepki: Taliban zihniyetini ortaya koymuştur

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaklaşık 3 yıl önce katıldığı bir programda, çocuk yaşta evliliklere ilişkin bir açıklama yaptı ve “15 yaşında bir çocuğun rızası olabileceğini” öne sürdü. Erbakan’ın meclise girmesi üzerine tekrar gündeme gelen sözleri, muhalefetin hedefi oldu.

Cumhuriyet TV’den Beste Çelik’e konuşan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Erbakan’ın suç işlediğini dile getirdi.

“18 YAŞINDAN KÜÇÜK HER BİREY ÇOCUKTUR”

CHP’li Köksal, Cumhur İttifakı’nın siyasi bakış açısına işaret ederek, “AKP kendi söylemek istediklerini konuşacak partilerle ittifak kurdu ve o partileri mecliste soktu. Kanunen 18 yaş reşit olma yaşıdır bu ne demek 18 yaşından küçük her birey çocuktur. Dolayısıyla biz çocukların eğitim hakkını, yaşam hakkını, daha güzel bir Türkiye'de yaşayabilecekleri ortamı konuşmamız gerekirken ne yazık ki Cumhur ittifakında AKP'nin yol arkadaşı olanların, çocuklarla ilgili bu utanç dışı söylemlerini konuşuyoruz” dedi.

“TALİBAN ZİHNİYETİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR”

DP’li Enginyurt, Afganistan’da yönetimi ele geçiren İslam örgütü Taliban’ı hatırlatarak, “Erbakan aslında tıpkı Taliban gibi düşündüklerini, Taliban zihniyetini ortaya koymuştur. Kız çocuklarının okumasından rahatsızlar. Ama hangi kız çocuğunun? Fakirin kız çocuğunun. Kendi çocuklarına kariyer yaptıracaklar, akademik unvan verecekler ama maalesef bu ülkenin çocukları okumayacak akıllı olmayacak ki bunlara oy vermeye devam etsinler. Bunların esas niyeti kendilerine bir teba atmaktır kendilerine karanlık bir kul ordusu yaratmaktır. Bunları meclise sokan Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Erdoğan bunlarla ve HÜDA PAR ile işbirliği yaparak laik demokratik cumhuriyetin temeline dinamit atmıştır” ifadelerini kullandı.

“BU KAFA KARANLIK BİR KAFA”

Erbakan’ın sözlerine anayasa ile karşılık veren Enginyurt, “Türk ceza kanununa göre 18 yaşın altında ki evlenemez evlenir çocuk doğur ise bu bir tecavüzdür, suç kabul edilir. Fatih Erbakan ve onun gibilerin söylediği on kere suç teşkil etmektedir ve adeta cinsel sapıklığın, çocuk tacizciliğinin önünü açmaktır açmaktadır. Bunlar din adına çıkıp çocuk tacizini savunmaktalar. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasaya Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacaklarına namusları ve şerefleri üzerine yemin etmişlerdir. Maalesef görüyoruz ki kafa karanlık bir kafa, kafa yobaz bir kafa ve ilime bilime kafa gelişmişliğe kalkınmaya yönelik bir kafa değil. Sadece cinsellik üzerine çalışan bir kafa” açıklamasında bulundu

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