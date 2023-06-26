Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı

Cemal Enginyurt, başkasının kızları için "14 yaşında evlenebilir" diyen Fatih Erbakan'ın "sizin kızınız 14 -15 yaşında evlenmek istese ne yaparsınız?" sorusuna verdiği cevabı ortaya çıkardı.

Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı

Editör: Sami GÜREL

Türkiye'nin nefesini tuttuğu Cumhurbaşkanı seçimlerinin gerçekleşeceği 14 Mayıs seçimlerinde ilk olarak AKP'nin ittifak teklifini reddedip sonra adaylığını açıklayan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan daha sonrasında AKP ile ittifaka girmişti.

Erbakan'ın geçmişte katılmış olduğu bir televizyon yayınındaki sözleri yeniden gündem oldu.

Başkasının kızları için "14 yaşında evlenebilir" diyen Fatih Erbakan'a sorulan "sizin kızınız 14 -15 yaşında evlenmek istese ne yaparsınız?" sorusuna şu cevabı verdiği ortaya çıktı:

"BEN KENDİ KIZLARIMIN ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP EVLENMELERİNİ İSTERİM"

Ben onu daha önce de bir canlı yayında ifade ettim. Ben kendi kızlarımın üniversiteyi bitirip hatta mümkünse yüksek lisans yaparak evlenmelerini isterim. Çünkü bizim ailemizde yüksek lisans ve doktora son derece yaygın. Benim babam, amcalarımın hepsinin akademik kariyerleri var. Doktoraları var. Ve dolasıyla tabi ki rahmetli babam da kız çocuklarının okuması en azından üniversiteyi bitirmesi konusunda son derece hassastı.

"ELE VERİR TALKIMI, KENDİ YER SALKIMI"

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, kendi sosyal medya hesabından Fatih Erbakan'ın bu sözlerini paylaşarak ortaya çıkardı. Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

Başkasının kızları için 14 yaşında evlenebilir diyen Fatih Erbakan,"sizin kızınız 14 -15 yaşında evlenmek istese ne yaparsınız?" sorusuna ne cevap vermiş birlikte seyredelim. Ele verir talkımı, kendi yer salkımı.

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ELE VERİR TALKINI KENDİ YUTAR SALKIMI DEYİMİNİN TDK’DAKİ ANLAMI

Başkalarına verdiği öğütleri kendisi uygulamayan kişilere söylenen bir deyimdir.

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