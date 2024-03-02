Erbakan'dan Erdoğan'a emekli maaşı tepkisi. Faiz canavarından kurtulabilse maaşlar 17 bin olur

Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'na dahil olan YRP lideri Erbakan, emekli maaşlarına ilişkin Erdoğan'a yönelik olarak sert bir tepki gösterdi. "Bu insanların 10 bin lirayla 1 ay değil, 1 haftayı idare edebilmesi mümkün değil" diyen Erbakan, Cumhurbaşkanı'nın faiz sorununa dikkat çekerek, "Sadece şu faiz canavarından kurtulabilse, 16 milyon emeklinin maaşını 17 bin liraya çıkartabilir" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçim öncesi İzmit'te düzenlenen bir etkinlikte partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan'ın konuşması, hem ekonomiye hem de emeklilere dair önemli mesajlar içeriyordu.

'BU İNSANLAR 10 BİN LİRAYLA BİR HAFTA İDARE EDEMEZ'

Erbakan, özellikle 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'na dahil olan YRP olarak iktidar olmalarının önemine vurgu yaparak, emeklilerin yaşadığı maddi sıkıntılara dikkat çekti. "Bu insanların 10 bin lirayla 1 ay değil, 1 haftayı idare edebilmesi mümkün değil" diyen Erbakan, Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki açıklamalarını hatırlatarak, faiz ödemelerinin yüksekliğinin emekli maaşlarının artırılmasını engellediğini ifade etti.

Erbakan, YRP'nin iktidara gelmesinin önemini vurgulayarak, milli görüş ekonomi modeliyle bu sorunların üstesinden gelmeyi hedeflediklerini belirtti. Ancak bu hedefin sadece yerel yönetimlerde değil, merkezi hükümetle iktidara gelmekle mümkün olacağını savundu. Bu şekilde milli görüşün ekonomi modeliyle, milletin yüzünün güldürülebileceğini ifade etti.

'MUTABAKAT METİNLERİNDE YER ALAN MADDELER UYGULANMADI'

Faiz ödemelerine dikkat çeken Erbakan, faizden kurtulmanın önemine vurgu yaparak, sadece bu kaynaktan elde edilecek tasarrufların emekli maaşlarının artırılmasına yeteceğini savundu. Ancak bunun gerçekleşmediğini, parti programlarında ve mutabakat metinlerinde yer alan maddelerin uygulanmadığını öne sürdü.

Son olarak, belediyecilik anlayışına da değinen Erbakan, 31 Mart'taki seçimlerde rantçı, örgütçü ve heykelci belediyeciliğe son verip ahlaklı belediyeciliği hakim kılmayı hedeflediklerini söyledi.