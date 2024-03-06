Erdoğan’dan Fatih Erbakan’a tepki. 'Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli imalarla gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz'

Serkan Talan
Erdoğan’dan Fatih Erbakan’a tepki. 'Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli imalarla gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz'
Malatya’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a yönelik, “Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli imalarla gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya’da düzenlediği mitingde halka hitap etti.

Erdoğan konuşmasında, isim vermeden yerel seçimlere kendi adaylarıyla giren Yeniden Refah Partisi’ni (YRP) topa tuttu.

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‘BİZE KAYBETTİRMEK İÇİN ÇALIŞAN PARTİLER ORTAYA ÇIKTI’

Ülkemizin pek çok il ve ilçesinde şöyle bir manzara ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Erdoğan, konuşmasının devamında şunları ifade etti:

“Partimizin eski belediye başkanlarını, vekillerini aday göstererek, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Türkiye, özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi partimizden mesulüz ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli imalarla gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz.”

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