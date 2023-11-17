Erbil'deki ABD üssüne SİHA saldırısı

Irak’ın Erbil kentinde yer alan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Harir Askeri Hava Üssü'ne silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.

KAYNAK: İHA
Erbil'deki ABD üssüne SİHA saldırısı

Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetime bağlı Terörle Mücadele Birimi, Erbil kentinin kuzeyinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin bulunduğu Harir Askeri Hava Üssü'ne yerel saatle 10.25 sıralarında SİHA ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırı nedeniyle üste yangın çıktığı ve bölgeden dumanlar yükseldiği belirtildi.

İran yanlısı Şii milis grupların çatısı altında toplandığı “Irak İslami Direniş” adlı grup saldırıyı üstlendi. Gruptan yapılan açıklamada, 2 SİHA ile düzenlenen saldırının Gazze’deki saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiği duyuruldu.

İsrail'in Gazze’de saldırılarına başlamasından bu yana ABD’nin Irak ve Suriye’deki üslerine yönelik saldırılar arttı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından saldırılara ilişkin yapılan son açıklamada, Irak ve Suriye’de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 55 kez saldırı düzenlendiği, 59 askerin yaralandığı belirtilmişti. Saldırıların çoğunluğunu Irak İslami Direniş grubu üstelenmişti.

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