İstanbul Sanayi Odası yeniden Erdal Bahçıvan'a emanet

İstanbul Sanayi Odası'nda Erdal Bahçıvan, çekişmeli geçen seçim yarışında Adnan Dalgakıran'a karşı 74’e 56 oyla yeniden başkan seçildi.

Erdal Bahçıvan’ın yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şöyle:

Yönetim kurulu asil üyeleri: İrfan Özhamaratlı, Kemal Akar, Cemal Keleş, Sultan Tepe, Vehbi Canpolat, Celal Kaya, İnan Altınbaş, Hüseyin Çetin, Faruk Sarı ve Murat Çökmez.

Yönetim kurulu yedek üyeleri: Kenan Baytaş, Saadettin Kaşıkırık, Yalçın Çağlar, Suat Öztürk, Mehmet Şenocak, Aydın Aslandağ, Fuat Küçük, Adem Genç, Kerim Çolakoğlu ve Abdurrahman Uzun.

ERDAL BAHÇIVAN KİMDİR?

1963 yılında İstanbul'da doğan Erdal Bahçıvan, Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1986 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren aile şirketi olan Bahçıvan Gıda'da çalışmış olan Erdal Bahçıvan, halen Bahçıvan Gıda Genel Müdürü.

1987 yılından bu yana İSO Meclis Üyesi olan Erdal Bahçıvan, İSO Yönetim Kurulu Üyesi (1989 - 1997), İSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili (1993 -1997), İSO Meclis Başkan Yardımcısı (2001-2005) ve İSO Meclis Başkanı (2009 - 2013) görevlerinde bulundu.

2013 Mayıs ayındaki seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. 2004-2010 yılları arasında SETBİR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Gıda Sanayi Meclisi Başkanlığı görevlerini üstlendi. Almanca ve İngilizce bilen Erdal Bahçıvan evli ve iki çocuk babası.