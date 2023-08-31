Erdal Beşikçioğlu’ndan Netflix’e dava

Erdal Beşikçioğlu, Netflix'e 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'ni izinsiz yayınladığı gerekçesiyle dava açtı.

Erdal Beşikçioğlu’ndan Netflix’e dava

Erdal Beşikçioğlu, başrolünde yer aldığı ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ adlı dizinin Netflix tarafından yaklaşık 200 ülkede izinsiz şekilde yayınlandığı iddiasıyla Los Gatos Turkey Yayın Hizmetleri A.Ş.’ye 160 bin liralık tazminat davası açtı.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar’ın haberine göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ndeki davada Beşikçioğlu’nun avukatları Ergin Akçay ile Levent Polat, şu sözlere yer verdi:

Erdal Beşikçioğlu, dizinin sadece televizyon kanalında yayınlanmasına izin vermişti. Müvekkilin, maddi ve manevi zararı giderilmelidir.

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