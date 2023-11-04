Erdek'te lodos; denizde dev dalgalar oluştu, batmak üzere olan tekneler kurtarıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan lodos günlük yaşamı olumsuz etkilerken, denizde dev dalgalar meydana geldi, batmak üzere olan tekneler, sahipleri tarafından vinçle kurtarıldı.

KAYNAK: DHA
Erdek'te lodos; denizde dev dalgalar oluştu, batmak üzere olan tekneler kurtarıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde öğleden sonra etkili olan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Erdek sahili Kurbağalı Dere bölgesi açıklarında bulunan bir tekne dalgalara yenik düştü. Tonoz halatı kopan tekne karaya sürüklendi. Sahibi karaya vuran tekneyi kurtarmak için vinç çağırdı. Denize giren bir başka teknenin sahibi halatlarla bağladığı teknesini vinç yardımıyla kurtardı.

Gün boyu devam eden şiddetli lodos nedeniyle Erdek sahilinde deniz karayla birleşti. Lodosun gece boyunca da devam edeceği öğrenildi.

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