Erden Timur ağlayarak Galatasaray'ı bıraktı

Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıkladı.

Erden Timur'un konuşma sırasında gözleri doldu.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI

"Şampiyonluktan 1 veya 1.5 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Yönetim listesi verilmeden önce kendi talebini iletti. Şampiyonluk yarışından dolayı bunu açıklayabilmek kolay değildi. Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı. Florya'yı da etkilememesi gerekiyordu. Sportif AŞ'deki görevim devam ediyor demem gerekiyordu. Şampiyonluktan sonra 2 gün içinde bunu da açıklayabilirdim ama insanların kutlamalarına zarar vermek doğru değil."

"Yazılı açıklamadan basın toplantısına dönmemin nedeni bana gönderilen mesajlar, okusanız ağlarsanız. Bunlar camiadan önemli insanlar, özellikle göndermişler."

"14 aydır dayanmamın tek nedeni Galatasaray. Başka tutunacak bir dalı kalsa asla bu kararı almazdım. Son 7 ayda özellikle çok yoğunlaştı bu iş. Herkese şunu söylüyorum. Taraftar bırakmamı istemiyor, ben de bırakmak istemiyorum ama tutunacak bir dalım yok."

"Sustuk bu iftiralar dursun diye olmadı. Bu iftiralar son 6 ayda başka seviyelere çıktı. Florya'ya taşındı bu iddialar. Tutunacak dalların hepsi kırıldı ve bu noktaya geldik."

"Keşke 1 günde ben bunu diyebilseydim ama şampiyonluk yarışından dolayı diyemedim. Bu kadar büyük bir camiada bir insanın hiçbir önemi yok. Kişilerin hiçbir önemi yok. Her zaman camialar en büyük. Bu kadar şey varken konuşulmayı da istemiyorum. Ayrılığımdan dolayı kimseye kırgın değilim."