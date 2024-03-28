'Erden Timur en tehlikeli adam. Hayatı aldatma'

Kaynak: Haber Merkezi
'Erden Timur en tehlikeli adam. Hayatı aldatma'
Fenerbahçe Kuhlübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray AŞ Başkanvekili Erden Timur'la ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray AŞ İkinci Başkanı Erden Timur'a verdi veriştirdi.

Koç, şunları söyledi:

"Omuz omuza kampanyası vardı. Bu arkadaş beni aradı. Depremden sonraki omuz omuza kampanyasında. "Biz konut sözü verdik 250 adet, 500 küsür milyon lira" dedi. Ben de "Bizim kulübün o kadar parası yok" dedim. "Ya olsun ne olur ki 50-100 tane yapar hallederiz" dedi. Bunlar mert değil. Çocuğu üzerine yemin eden adam en tehlikeli adamdır. Bu arkadaş yemin ediyor.

Bunlar siyasi güç almışlar. Başkanları demedi mi, "Beni cumhurbaşkanınız istedi" diye. Doğru mu yalan mı söylüyor bilmiyorum. Burada bir yönetim var. Bir de Ankara'dan oluşturulan bir yönetim var."

Son Haberler
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı Spor
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri... Magazin
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri...
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi Magazin
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir?
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a' Spor
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a'
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım Magazin
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu Dünya
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu