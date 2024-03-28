'Erden Timur en tehlikeli adam. Hayatı aldatma'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray AŞ İkinci Başkanı Erden Timur'a verdi veriştirdi.

Koç, şunları söyledi:

"Omuz omuza kampanyası vardı. Bu arkadaş beni aradı. Depremden sonraki omuz omuza kampanyasında. "Biz konut sözü verdik 250 adet, 500 küsür milyon lira" dedi. Ben de "Bizim kulübün o kadar parası yok" dedim. "Ya olsun ne olur ki 50-100 tane yapar hallederiz" dedi. Bunlar mert değil. Çocuğu üzerine yemin eden adam en tehlikeli adamdır. Bu arkadaş yemin ediyor.

Bunlar siyasi güç almışlar. Başkanları demedi mi, "Beni cumhurbaşkanınız istedi" diye. Doğru mu yalan mı söylüyor bilmiyorum. Burada bir yönetim var. Bir de Ankara'dan oluşturulan bir yönetim var."