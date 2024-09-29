Erden Timur FBI tarafından ABD'de sorguya çekildi. Bomba iddia

Gazeteci Lube Ayar, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un ABD'nin New York şehrinde gözaltına alındığını iddia etti.

Erden Timur'un New York Galatasaraylılar Derneği'nin davetlisi olarak ABD'ye gittiği ve burada gözaltına alındığı öne sürüldü.

Timur'un New York Havalimanı'nda gözaltına alındığı ifade edilirken, eski Galatasaray yöneticisinin New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında sorgulanacağı iddia edildi.

"ERDEN TİMUR GÖZALTINA ALINMADI, SORGUYA ALINDI"

Gazeteci Lube Ayar ve Mehmet Sümer'in Erden Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından gözaltına alındığı iddiası kısa sürede gündem olmuştu. Alınan bilgilere göre Erden Timur'un gözaltına alınmadığı, sadece havalimanında New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında sorguya çekilip bilgisine başvurulduğu ortaya çıktı.

Lube Ayar ise, sosyal medya platformu X’de yaptığı paylaşımda Erden Timur'un gözaltına alındığını iddia etmişti.

Lube Ayar şunları söyledi, “"Erden Timur, ABD'de New York Havaalanı'nda FBI tarafından gözaltına alındı. Timur'un, en az bir Türk yetkili ve 5 iş insanından rüşvet ve yasadışı bağış almakla suçlanan New York Belediye Başkanı Eric Adams soruşturması kapsamında sorgulandığı öğrenildi."

???? ÖZEL HABER



Erden Timur, ABD’de New York Havaalanı'nda FBI tarafından gözaltına alındı.



Timur'un, en az bir Türk ‘yetkili’ ve 5 ‘iş insanından’ rüşvet ve yasadışı bağış almakla suçlanan New York Belediye Başkanı Eric Adams soruşturması kapsamında sorgulandığı öğrenildi. pic.twitter.com/vWlnNIfQjT — Lûbe Ayar (@lubeayar) September 29, 2024

Gazeteci Mehmet Sümer ise konuyla ilgili sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Erden Timur ile görüştüğünü, New York'a geldiğinde FBI tarafından JFK havalimanı'nda gözaltına alınarak kendisine New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili ilgili sorular sorulduğunu doğruladığını iddia etmişti.

Sümer yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"SON DAKİKA: Brooklyn'de bir inşaat yatırımı olan Nef İnşaat şirketinin sahibi Erden Timur'la görüştüm. Kendisi iki gün önce New York'a geldiğinde FBI tarafından JFK havalimanı'nda gözaltına alınarak kendisine New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili ilgili sorular sorulduğunu doğruladı. Timur kendisine Adams'ın kampanyasına bağış yapıp yapmadığının sorulduğunu kendisinin de bağış yapmadığını söyledigini anlattı" dedi.

SON DAKİKA:

Brooklyn'de bir inşaat yatırımı olan Nef İnşaat şirketinin sahibi Erden Timur'la görüştüm.

Kendisi iki gün önce New York'a geldiğinde FBI tarafından JFK havalimanıı'nda bilgisine başvurulara kendisine New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili ilgili sorular… — mehmet sumer (@mehmetsumer_) September 29, 2024

ERDEN TİMUR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur gözaltına alındığı haberlerinin doğru olmadığını açıkladı. Fakat Timur FBI tarafından sorgulandığını açıkladı.

Erden Timur yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Fenerbahçe maçını izliyordum. Sosyal medyaya gözaltına alındığım ile ilgili haber düşmüş. Doğruluğu yok. NEF Filarmoni Orkestrası için New York’a geldik. Burada ABD’de iş yaptığımız için görevliler New York Belediye Başkanı Eric Adams'a bağış yapıp yapmadığımızı sordu."