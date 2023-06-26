Erden Timur'dan flaş Mohamed Salah açıklaması

Galatasaray'ın Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'la ilgilendiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Peki Galatasaray Salah için teklif yaptı mı?

Sarı kırmızılı yönetici Erden Timur, konuyla ilgili olarak gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı.

Altaylı, kendi internet sitesinde şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray ile zaman zaman Erdem Timur ile buluşup sohbet etmek ve ayda bir Dursun Özbek ve Ahmet Yüce ile buluşup Galatasaray geyiği yapmak dışında pek ilgilenmiyorum.

Maçları taraftar gibi izliyor, keyif yapıyorum. En azından geçen sezon keyif yaptım.

Durduk yerde Galatasaray ile ilgili meraklanmamı sağlayan ise avukat Rezan Epözdemir’in Galatasaray’a verdiği sponsorluk teklifini bilgi için bana da yollaması oldu.

Epözdemir’i aradım. “Nereden çıktı bu?” diye sordum.

“Kulübe destek olmak istiyorum. Bu yıl sponsorluk gelirleri çok düşüktü. Yüzde 30 arttıran bir teklif sundum.” dedi.

“Karşılığında ne istiyorsun. Stadın adı Rezan Epözdemir Stadı mı olacak?” dedim. “Yok abi, Ali Sami Yen olacak” dedi. Eğer stat ismi ve forma daha iyi fiyata sponsor bulduysa bu kez de erkek voleybol, kadın futbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarının tüm bütçelerini karşılamak istiyordu.

‘Niye noterden” dedim. “Geri dönüşü olmasın, kaçamayayım, inkar edemeyeyim diye” dedi. ‘Benim ki, Cem Uzan’ınki gibi boş ve palavra bir teklif değil.” diye ekledi.

“Yönetimle bu konuları konuştun mu?” diye sordum. “Hayır, sadece sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Niyazi Yelkencioğlu ile konuştum ve teklifi yönetime ilettim.” dedi.

Tam kapattık, Okan Buruk aradı. Sezonu Salı günü açacaklardı, ona davet ediyordu.

Ardından Erdem Timur aradı.

Peş peşe sorularımı sıraladım.

“Icardi Suudi Arabistan’a gitti mi?”

“Hayır. Çok iyi bir teklif yapıldı ama Avrupa’da özellikle de bizde kalmak istiyor. Ama Suudiler şu anda bütün dünyada transfer piyasasını kilitlediler. Bakın, Avrupa’da da herkes bekliyor. Suudilerin rakamlar delirmiş. Menajerlerin gözü orada ama Icardi gerçekten çok ahlaklı bir adam ve hâlâ Suudilere evet dememekte direniyor. Şöyle diyeyim, bizim 1’imiz Suudilerin 3’ünden daha geçerli Icardi için. Ama Suudi parası ciddi sorun olmaya başladı. Bakın, Avrupa’da da transfer durdu, herkes Suudileri bekliyor. A grubu oyunculara bu çılgın paralar verilince, genelde bizim talip olduğumuz B ve B plus oyuncular da fiyat arttırıyor. Ya da zaman zaman kiralayarak sahip olduğumuz ya da açığa düşünce alabildiğimiz Drogba, Sneijder, Icardi, Toreira gibi A sınıf oyuncuları da artık alamayacak duruma geliyoruz. FIFA burada bir şey yapmalı yoksa futbol mahvolacak.”

“Olma olasılığı?”

“Var. Hâlâ var. Bir yandan da bu iş için sponsor arıyoruz. Finansal Fair Play elimizi kolumu bağladığı için sponsora ihtiyacımız var.”

“Fenerbahçe Dzeko’yu aldı. Moral kazandı.”

“Dzeko iyi oyuncu. Dzeko önce bize geldi. Galatasaray’ı istiyordu. Ama biz alamazdık. Çünkü onu almak Icardi’den vazgeçmek demekti.”

“Şimdi bir de Salah iddiaları var.”

“Tamamen palavra. Hiç alakamız olmadı. Adamın geçen yıl Liverpool’daki maaşı 18 milyon pound ve üç yıllık kontratı var. Buna bonuslar, sponsorluklar dahil değil. Salah konusu yalandan da öte bir şey.”

“Rezan Epözdemir’in sponsorluk önerisi için ne düşünüyorsunuz?”

“Stat ve forma için, çok çok daha yüksek bir meblağ üzerinden bir anlaşma bitmek üzere. Voleybol, kadın futbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarının sponsorluğu ise bence iyi bir teklif ama o kulüp yönetiminin kararı. Bu takımlar sportif çatısı altında değil.”

“Ya Cem Uzan?”

“Onu da anlayamadık.”