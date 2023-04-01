﻿Erdinç Sözer'den flaş Serdar Gürler açıklaması. Sakatlanarak oyundan çıkmıştı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında MKE Ankaragücü’nü sahasında 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu.

"LİGİN SON DÖNEMİNE GELDİK"

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Sözer, iyi mücadele ettiklerini ve güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Takımı tebrik etmek isterim. Son 6 maçta galibiyet alamamıştık. Bugünkü maç büyük bir hedefti. Ligin son dönemine geldik. Bugünkü maç geleceğin yolunu çizmemiz için kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarı istediğimiz oyunu oynadık, çalıştığımız bir uzun topla golü bulduk. İkinci yarı topu rakibe verdik, geçişlerden pozisyon aradık. Çok güzel mücadele verdik. Emeğimizin karşılığını güzel bir galibiyetle aldık” diye konuştu.



SERDAR GÜRLER HAKKINDA KONUŞTU

Sözer, karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Gürler’in durumuyla ilgili olarak ise “Yorulmuştu, çıktı. Doktorların yorumlarına göre durumuna bakacağız” ifadelerini kullandı.



"HAKSIZLIK HİSSEDİYORUZ"

Karşılaşmada penaltı bekledikleri pozisyonda ciddi bir itirazda bulunduklarının hatırlatılması üzerine ise Sözer, “Verilmeyen penaltı. Haksızlık hissediyoruz. Niye olduğunu bilemiyoruz. VAR’a gidip dönüldü. Hiç memnun değiliz. Bu konudan çok üzgünüz. İnşallah gelecek maçlarda bu durum değişir” şeklinde konuştu. (DHA)