Erdoğan ‘16'lı masa kuracağım' diyen Kılıçdaroğlu’yla dalga geçti. İşte Cumhurbaşkanı’nın gece yarısı tweeti

Millet İttifakı partilerinden 39 isim, CHP listesinden 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde meclise girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu duruma tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP’den 39 milletvekili kopardılar. Toplam oyları %1’i dahi bulmayan tabela partilerinin sevincini anlıyoruz. Onlar siyasi tarihimizin en büyük tokatçılığına imza attılar." diye yazdı.

Erdoğan, "Gazi’nin hürmetine halen CHP’ye oy veren vatandaşlarımıza Allah sabır versin." dedi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tıpış tıpış diyerek CHP seçmenine zorla oy verdirdiği tabela partilerine anlaşılan 10 yeni tabela partisi daha ekleyecek... Gazi'nin hürmetine halen CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı son seçimlerdeki pazarlıklarıyla, siyasi parti kurmayı, kimi uyanıkların gözünde adeta bir “yatırım aracı” haline getirdi.

28 Mayıs öncesinde iyi-kötü bir partisi olan herkes CHP Genel Başkanı'ndan ya Cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bir bakanlık sözü aldı.

Toplam oyları %1’i dahi bulmayan tabela partilerinin sevincini anlıyoruz.

Onlar siyasi tarihimizin en büyük tokatçılığına imza atarak CHP’den 39 milletvekili kopardılar.

Meselenin daha trajikomik yanı; birkaç hafta önce 39 milletvekilini diğer partilere altın tepsiyle sunan bu zatın, yaşadıklarından hiç ders çıkarmadan bugün 16’lı masa kurmaktan bahsetmesidir.

“Tıpış tıpış” diyerek CHP seçmenine zorla oy verdirdiği tabela partilerine anlaşılan 10 yeni tabela partisi daha ekleyecek…

Ne diyelim…

Gazi’nin hürmetine halen CHP’ye oy veren vatandaşlarımıza Allah sabır versin."