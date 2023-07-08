Erdoğan ‘16'lı masa kuracağım' diyen Kılıçdaroğlu’yla dalga geçti. İşte Cumhurbaşkanı’nın gece yarısı tweeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'koalisyon masası'nı büyütmekten bahsetmesi ile dalga geçti.

Erdoğan ‘16'lı masa kuracağım' diyen Kılıçdaroğlu’yla dalga geçti. İşte Cumhurbaşkanı’nın gece yarısı tweeti

Millet İttifakı partilerinden 39 isim, CHP listesinden 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde meclise girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu duruma tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP’den 39 milletvekili kopardılar. Toplam oyları %1’i dahi bulmayan tabela partilerinin sevincini anlıyoruz. Onlar siyasi tarihimizin en büyük tokatçılığına imza attılar." diye yazdı.

Erdoğan, "Gazi’nin hürmetine halen CHP’ye oy veren vatandaşlarımıza Allah sabır versin." dedi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tıpış tıpış diyerek CHP seçmenine zorla oy verdirdiği tabela partilerine anlaşılan 10 yeni tabela partisi daha ekleyecek... Gazi'nin hürmetine halen CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı son seçimlerdeki pazarlıklarıyla, siyasi parti kurmayı, kimi uyanıkların gözünde adeta bir “yatırım aracı” haline getirdi.

28 Mayıs öncesinde iyi-kötü bir partisi olan herkes CHP Genel Başkanı'ndan ya Cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bir bakanlık sözü aldı.

Toplam oyları %1’i dahi bulmayan tabela partilerinin sevincini anlıyoruz.

Onlar siyasi tarihimizin en büyük tokatçılığına imza atarak CHP’den 39 milletvekili kopardılar.

Meselenin daha trajikomik yanı; birkaç hafta önce 39 milletvekilini diğer partilere altın tepsiyle sunan bu zatın, yaşadıklarından hiç ders çıkarmadan bugün 16’lı masa kurmaktan bahsetmesidir.

“Tıpış tıpış” diyerek CHP seçmenine zorla oy verdirdiği tabela partilerine anlaşılan 10 yeni tabela partisi daha ekleyecek…

Ne diyelim…

Gazi’nin hürmetine halen CHP’ye oy veren vatandaşlarımıza Allah sabır versin."

edogan.jpg

Öne Çıkanlar
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Son Haberler
Marmaris'te 12 metrelik balina sürprizi Yaşam
Marmaris'te 12 metrelik balina sürprizi
Beşiktaş taraftarından babasına Gordon Milne sürprizi. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu Spor
Beşiktaş taraftarından babasına Gordon Milne sürprizi. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Özkan Uğur’un cenaze töreni programı belli oldu Magazin
Özkan Uğur’un cenaze töreni programı belli oldu
Meral Akşener nikah şahitliği yaptı Güncel
Meral Akşener nikah şahitliği yaptı
Yıllık sefalet endeksinde Türkiye listeye 10. sıradan girdi Ekonomi
Yıllık sefalet endeksinde Türkiye listeye 10. sıradan girdi
Millet ne bekliyor Yazarlar
Millet ne bekliyor
Agâh Özgüç Sinema Arşivi Yazarlar
Agâh Özgüç Sinema Arşivi