Erdoğan 7 isme yeni görev verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin beş saat süren Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında başkanlık yaptı. Toplantının ana gündemi 'değişim' olarak belirlenmişti ve burada 31 Mart yerel seçimlerinin ardından parti teşkilatlarındaki durum ele alındı.

Seçim sonuçlarıyla birlikte milletin değişim ve yenilenme talebini aldıklarını vurgulayan Erdoğan, MYK toplantısında 7 ildeki il başkanlarının değiştirildiğini duyurdu.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla şu isimler il başkanlıklarına getirildi: Faruk Bülent Kablan (Adıyaman), Turgay Şahin (Afyonkarahisar), Alpay Kabadayı (Erzincan), Fatih Muhaddis Fedaioğlu (Gaziantep), Ahmet Sevgilioğlu (Kastamonu), Mehmet Sadi Binboğa (Osmaniye) ve Mustafa Çağlayan (Zonguldak).

Paylaşımda, yeni il başkanlarına görevlerinde başarılar dilerken, eski il başkanlarına da yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür edildi.

3 BÜYÜK İLE DOKUNULMADI

AKP içinde 31 Mart yerel seçimlerinin ardından başlayacağı söylenen görevden alma furyası beklenildiği gibi üç büyük il başkanını etkilemedi. İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanları değişiklik listesinde yer almadı.

DİKKAT ÇEKEN CHP DETAYI

Seçimde yaşanan ciddi oy kaybıyla birlikte AKP, 22 yıllık iktidar döneminde ilk kez büyük bir yenilgiye uğradı. CHP ise İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir belediyelerini elinde tutarken, AKP'nin elinden 3 büyükşehir ve 7 il merkezi belediyesini daha aldı. AKP'nin oy oranı 2019'daki yüzde 44,33'ten yüzde 35,48'e geriledi.

GÖREVİ ERDOĞAN'DAN ALDILAR

Göreve getirilen isimler görevi AKP Genel Merkezi'nde Erdoğan'dan aldı.

İşte o 7 isim...

Erzincan - Alpay Kabadayı

Gaziantep - Fatih Muhaddis Fedaioğlu

Afyonkarahisar - Turgay Şahin

Adıyaman - Faruk Bülent Kablan

Zonguldak - Mustafa Çağlayan

Kastamonu - Ahmet Sevgilioğlu