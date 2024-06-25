AKP'de 7 il başkanı görevden alındı. AKP MYK'dan değişim çıktı

AKP il başkanının görevden alındı. Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan, Afyonkarahisar'da AKP il başkanları değiştirildi.

AKP MYK 5 SAAT SÜRDÜ

AKP Konferans Salonu'nda yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Erdoğan'ın başkanlığında yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantının ardından 7 AKP il başkanının görevden alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin zafer kazandığı seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" demişti.

Bu değişimin ilk hamlesi dan yapılan MYK sonrasında geldi.

4 İLDE CHP KAZANDI

İl başkanları değiştirilen 4 ilin, 31 Mart seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçmesi dikkat çekti. Zonguldak AKP'den CHP'ye, Kastamonu MHP'den CHP'ye geçti, Adıyaman AKP'den CHP'ye, Afyonkarahisar AKP'den CHP'ye geçmişti.