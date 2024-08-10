Erdoğan Adana'daki Şakirpaşa Havalimanı'nın akıbetini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katıldı. Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

ŞAKİR PAŞA HAVALİMANI'NIN AKIBETİNİ AÇIKLADI

Hangi siyasi partiye gönül verirse versin bütün vatandaşların böyle bir yatırımdan kıvanç duyması gerektiğini belirten Erdoğan, “Bizim doğal bulmadığımız muhalefetin "istemezükçü" tavrıdır” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin Şakir Paşa Havalimanı'nı kapatacağız dediğini aktaran Erdoğan, “Böyle bir şey yok. Şakirpaşa Havalimanı eğitim için kullanılacak. Muhalefetin işi bu yalanları uydurmak” ifadelerini kullandı.

“ÇUKUROVA HAVALİMANI’NI EĞİTİM İÇİN KULLANACAĞIZ”

Şakirpaşa Havalimanı’nı kapatmayacaklarını belirten Erdoğan, “Şakirpaşa Havalimanı'nı kapatmıyoruz. Bu yalanı devam ettirmek ahlaksızlıktır. Ticari uçuşlar için Çukurova'yı, eğitimle ilgili uçuşlarda Şakirpaşa'yı kullanacağız” ifadelerini kullandı.

"BUNUN ADI SİYASİ HASETLİKTİR"

Adana ve Mersin dahil tüm bölgeye katkı sağlayacak devasa bir eser inşa edildiğini belirten Erdoğan, “Muhalefet bunu sahiplenmek yerine bunu bile kötüleyecek bir bahane buluyor. İddialarıyla havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar. Adana ve Mersinli kardeşlerimizi bize karşı kışkırtarak yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyorlar. Böyle bir siyaset olmaz. Hizmet ve eser karşıtlığı olmaz. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet vardır? Yatırımı kötüleyerek nereye varmaya çalışıyorsunuz. Vatandaşı provoke ederek neyi elde etmeye çalışıyorsunuz. Bu ülkede tek bir ağacınız yok. Hem de ülkemize çağ atlacak projelerimize laf söylüyorsunuz. Bunun adı siyasi hasetliktir” ifadelerini kullandı.

“ÇUKUROVA HAVALİMANI’NIN YILLIK KAPASİTESİ 9 MİLYON”

Çukurova'nın eşsiz sembollerinin işlendiği yeni bir havalimanı olduğunu belirten Erdoğan, “Çukurova Havalimanımızın yıllık kapasitesi 9 milyondur. 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğindeki en geniş uçaklar dahi iniş kalkış yapabilecektir. Ayrıca 3 bin 500 metre uzunluğunda yardımcı pist vardır. Bunların yanında 48 uçak kapasiteli yaklaşık 279 bin metrekare apronu, 56 bin metrekare genel havacılık alanı, nöbetçi kulübeleriyle tesisimiz en üst düzey donanımla donatılmıştır” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİMİZ 5 YIL İÇİNDE 297 MİLYON EURO KİRA BEDELİ ELDE EDECEK”

Son yıllarda Türkiye’ye kazandırdıkları pek çok eserin kamu-özel ortaklığıyla hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, “Devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan bunları tamamladık. Böylece ülkemizin altyapı eksiklerini gidermekle kalmadık ayrıca Türkiye ekonomisine katma değer oluşturduk. Çukurova Havalimanımızın yapımında da aynı yöntemi uyguladık. Havalimanının toplam yatırım miktarı 608milyon 500bin Euro'dur. Devletimiz buradan 5 yıl içinde 297 milyon Euro kira bedeli elde edecektir” ifadelerini kullandı.