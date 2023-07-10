Erdoğan, Afgan kadınları için devreye girmeli

Afganistan’da kadınlar dört duvar arasına doğru itekleniyorlar. Son olarak güzellik salonları kapatılıyormuş. Önce bu salonların camlarında ve tabelalarında kadın yüzleri örtülmüştü. Şimdi kilit vuruluyor.

Afganistan’da 15 Ağustos 2021’de, Kabil’e girişiyle Taliban iktidarının ikinci dönemi başladı.

Taliban 1996-2021’de de iktidardaydı. ABD’nin müdahalesiyle dağlara çekildi. 20 yıl ABD ve NATO askerlerine karşı giriştiği mücadele sonunda yine iktidara geldi.

Halk yoksuldu, halk açtı... Nasıl karınlarını doyurabileceklerini düşünmeleri gerekirken, önce “İslâm” adına kadınları nasıl evlerine tıkar, bir daha pencere ardından, kapı aralığından bile bakmalarına izin vermeyiz, hesabı yaptılar.

Talibancıların iktidara gelişlerini ilk kutlayanlar kendilerince din çerçevesi çizen Türkiye’nin en katı kadın kuralcısı cemaat İsmail Ağacılardır. Birbirlerine gidip geliyorlardı. Belki de kadınların mahrumiyetleri için örnek onlardı.

Recep T. Erdoğan, KKTC ziyareti sırasında, bayram namazı çıkışında gazetecilerin Taliban’ın Afganistan’da hâkimiyetine dair soruları üzerine: “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum.” demişti.

Şu sözler de Reis Bey’in: “Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz.”

Kızlarını ABD’de okutan, sözünü “nas”la başlayıp “nas”la bitiren “dini bütün” R. T. Erdoğan, kadınların hareket alanlarına, giyimlerine akıl almaz müdahaleyi aklının ucundan bile geçirmemiş olacak ki, Taliban’ın ABD askerini kovup iktidara gelişinden büyük bir memnuniyet duymuştu.

Taliban yönetimin kadınları hayattan silme ameliyesi haberleri gelmeye başlayınca tavrını koyma ihtiyacı duydu: "Afganistan'da son dönemdeki, özellikle başörtülü kızların üniversitelerde, okullarda okutulmasını engelleme anlayışını biz gayr-i insanî buluyoruz, gayr-i İslâmî buluyoruz.” dedi.

Taliban’ın, kendilerinin çerçevesini çizdikleri “İslâm” adına kadını hayattan nasıl çektiğini görelim:

Kadın televizyon sunucularına yüzlerini örtmeleri gerektiği emredildi.

Gazete, radyo, televizyon kanalları ve internet sitelerinin olduğu 153 basın yayın organı kapatıldı.

Kadınların spor müsabakalarına katılması yasaklandı.

Kadın Bakanlığı kapatıldı, yerine Fazilet Yayma ve Ahlâksızlığı Önleme Bakanlığı’nı kuruldu.

Çalışan kadın devlet memurlarına evde kalmaları gerektiği, erkek birinin görevlendirilmediği yerde kadın çalışanların geçici olarak işe dönebileceği belirtildi.

Kadınların tek başlarına seyahat etmesi yasaklandı. Fazilet Yayma ve Ahlâksızlığı Önleme Bakanlığı 72 km’den fazla seyahat eden kadınlara bir erkek aile yakınının eşlik etmesi gerektiği kararını aldı.

Fazilet Yayma ve Ahlâksızlığı Önleme Bakanlığı Kabil’in çeşitli bölgelerine, kadınları yüzünü kapatmaya ve siyah peçeye teşvik eden posterler astı.

3 Şubat 2022’de Birkaç devlet üniversitesi hem kadın hem erkek öğrenciler için yeniden açıldı; fakat, kız ve erkek öğrenciler farklı sınıflara ayrıldı.

Sürücü kurslarına, kadınlar için açılan derslerin ve kadınlara ehliyet verilmesinin durdurulması emredildi.

Sonunda Kadınların üniversiteye gitmesi yasakladı.

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Daha ne yasak getirilecek? Kadın nasıl yok edilecek?

İslâmda var mı söyle bir şey!

Başta övgüler düzerek Taliban’ın itimadını kazanan Recep T. Erdoğan, bütün samimiyetimle söylüyorum, devreye girmelidir.

Reis Bey, Eylül 2011’de Mısır’da, Libya’da, Tunus’ta bahsettiği laikliği bir tarafa koyalım, Taliban’ı ürkütmeden, kadına böyle eziyet edilemeyeceğini tarihten örneklerle anlatmalıdır. Yoksa dünya Taliban’ı “İslâmın örnek grubu” olarak tanıyacak, samimî Müslümanlar bundan zarar görecektir. (Devam edeceğiz.)