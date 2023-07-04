Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programı reytinglerde zirveye yerleşti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyolog Deniz Bağrıaçık, hukukçular Rezan Epözdemir ve Cem Kaya, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ve tv100.com Yazarı Hacı Yakışıklı; Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık'ın konuğu oldu.

CHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dün tv100'de katıldığı Eşit Ağırlık programı Somera'nın reyting listesine birinci sıradan girdi.

Tanju Özcan'ın tv100'e yaptığı özel açıklamalar gündemin birinci sırasına oturdu.

Somera tarafından yayınlanan 3 Temmuz 2023 Pazartesi reyting listesinin ilk sırasında yer alan program 14,17 izlenme oranına ulaşarak rakiplerine büyük fark atarak birinci oldu.