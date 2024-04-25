Erdoğan Anayasa Mahkemesine giderken saçlarını taradı

Kaynak: Haber Merkezi Damla Baylan
Erdoğan Anayasa Mahkemesine giderken saçlarını taradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesine giderken saçlarını taraması sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Anayasa Mahkemesinin 62. Kuruluş yıl dönümü ve yeni üye olan Prof. Dr. Ömer Çınar’ın yemin törenine katıldı. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan salonunda yapılan törene gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya karşıladı.

Erdoğan’ın yanı sıra Ankara’da yapılan törene Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Mansur Yavaş’ta katıldı.

Erdoğan’ın törene gelirken çekildiği görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Kalabalık bir şekilde yanında yeni AYM başkanı ile beraber salona doğru yürüyen Erdoğan’ın arkasından bir koruması yavaş bir şekilde Erdoğan’a tarak uzattı.

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Tarağı alan Erdoğan duraklayarak saçlarını taramaya başladı. Bu anlarda kameralar sürekli kayıt halindeyken Erdoğan’ın yanındaki herkes AYM başkanı dahil Erdoğan’ı bekledi.

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Erdoğan saç tarama işlemini bitirdikten sonra tarağı danışmanlarından birisine verdi ve AYM Başkanı Kadir Özkaya ile beraber yürümeye devam etti. Erdoğan’ın saçlarını taradıktan sonra gülerek yürümesi de yine kameralara yakalandı.

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