Oy yoksa hizmet de yok söylemi eyleme dönüştü. AKP’den CHP’ye geçen belediyenin aracını geri aldılar

Önceki dönem AKP'li Başkan tarafından yönetilen Oğuzlar Belediyesi'ne yine AKP'li olan İstanbul Belediyesi tarafından iki yıl önce araç tahsis edildi. Son yerel seçimde Oğuzlar Belediye Başkanlığı'nı CHP adayı Mustafa Cebeci kazanınca, tahsis edilen araç seçimden sonra 'süre doldu' denilerek geri çekildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, AKP iktidarının ayrımcı yaklaşımının bir kez daha görüldüğünü söyledi.

OY YOKSA HİZMET DE YOK DEMİŞLERDİ

Tahtasız, "Partili Cumhurbaşkanı seçimden önce 'oy yoksa hizmet de yok' demişti. Görünen o ki halkı kendilerine oy verenler ve vermeyenler diye ayıran, insanlarımızı ötekileştiren AKP iktidarı oy vermeyenlere hizmet de yok söylemini eyleme dönüştürmüş. Oğuzlar Belediyesi başka bir ülkenin belediyesi mi de verilen araç geri çekiliyor? İşte AKP'ye kaybettiren ve kaybettirecek anlayış tam olarak budur. Ümraniye Belediye Başkanı’nın bu ayrımcı siyaset anlayışını ve partizan yaklaşımı kınıyorum" dedi.

KAYBETMEK HAZIMSIZLIK YARATTI

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, "31 Mart yerel seçimlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferiyle sonuçlandığını bu sonuçlara göre Türkiye genelinde 14 büyükşehir, 21 il, 337 ilçe ve 48 belde sosyal demokrat halkçı belediyecilik anlayışı ile yönetileceğini ve partimizin bu başarısı iktidar kanadında hazımsızlık yarattığını dedi.

Tahtasız, AKP'den CHP'ye geçen belediyelerin 100 milyar borcu olduğu, saray yavrusu makam odalarının, son model makam araçlarının görüntüleri ortaya çıkınca adeta şapka düştü, kel göründüğünü Ümraniye Belediyesi'nin AKP'li belediye başkanı şunu bilsin ki verdiği ve belediye kaybedilince geri çektiği araç babasının malı olmadığını halkın malı olduğunu halka hizmet için alındığını belirtti.

Tahtasız, o aracın geri çekilmesi Oğuzlar Belediyemize ve Başkanı Mustafa Cebeci'ye bir şey kaybettirmeyeceğini aksine AKP'den borç yüküyle devraldığı belediyeyi güçlendirmek, zenginleştirmek için hırslandıracağını, Türk halkını verdiği oya göre sınıflandıran, halkı oy yoksa hizmet de yok diye tehdit eden, bu partizan anlayış kaybetmeye mahkum olduğunu söyledi.

Tahtasız, halkın neyin ne olduğunu görüyor ve biliyor ve feraset sahibi halkın ilk genel seçimde bu ayrımcı zihniyete çok daha büyük ve kalıcı bir tokat vurmaya hazırlandığını ifade etti.

OĞUZLAR BELEDİYESİ 2019 YILI BAŞKANI MUZAFFER YILDIRIM KİMDİR?

Muzaffer Yıldırım, 1972’de Çorum'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Oğuzlar’da tamamlayan Yıldırım, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Serbest mali müşavir ve bağımsız denetçi olan Yıldırım, 2010-2016 yıllarında Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 3 çocuk babası Yıldırım, 2019’da Oğuzlar Belediye Başkanlığına seçildi. Yıldırım, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den yeniden aday oldu.

OĞUZLAR BELEDİYESİ’NİN BAŞKANI MUSTAFA CEBECİ KİMDİR?

Mustafa Cebeci, 1970’te Çorum Oğuzlar’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Oğuzlar’da tamamlayan Cebeci, Hacettepe Üniversitesi Ereğli Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.

1992’de polislik mesleğine başlayan Cebeci, 31 yıllık meslek hayatından sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Devlet Büyüklerini Koruma Şubesinde iken emekli oldu. Cebeci, CHP'den Oğuzlar Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. 2024 yerel seçimlerinde Oğuzlar Belediye Başkanı oldu.