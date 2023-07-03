Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şimşek, Kurban Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte yaptıkları BAE ziyaretinin verimli geçtiğini söyledi. Şimşek, "Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yapılan görüşmelerde yeni ekonomik iş birliği fırsatları değerlendirildi. Bayram boyunca iki ülke heyetleri konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdü. Gelecek hafta BAE'den Türkiye'ye bir heyet gelecek. 2 ülke heyetleri arasındaki çalışmalar somutlaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'yi ziyaret edecek" dedi.

Şimşek ayrıca, söz konusu ziyaretin ise 11-12 Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yapılmasının planlandığını ifade etti.