Erdoğan'dan Körfez turu planı: Hedef en az 25 milyar dolar

Erdoğan’ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan turundan ilk etapta Türkiye’nin beklentisi en az 25 milyar dolarlık doğrudan yatırımı Türkiye’ye getirmek.

Erdoğan'dan Körfez turu planı: Hedef en az 25 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz’daki NATO zirvesi sonrası Körfez ülkeleri turuna çıkmaya hazırlanıyor.

Bloomberg’te yer alan haberde, konuya yakın kaynaklara göre Erdoğan’ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan turundan ilk etapta Türkiye’nin beklentisi en az 25 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekmek olduğu iddia edildi.

Türkiye ile yatırım trafiği en canlı ülke şu an için Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülke ile ilişkiler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın BAE ziyaretinin ardından hızlandı.

TEKNİK HEYET İSTANBUL VE ANKARA'YA GELDİ

İkilinin ziyaretlerinin ardından teknik heyet önce İstanbul’a, ardından da Ankara’ya gelerek temaslarda bulundu. Türkiye’deki çalışmaların başındaki BAE heyet başkanı Muhammed Hassan Al Suwaidi de bu süreçte ülkenin yeni yatırım bakanı oldu.

ŞİMŞEK, GÖRÜŞMELERİN ÖNÜMÜZDEKİ İKİ HAFTA İÇİNDE TAMAMLANACAĞINI BELİRTTİ

Kabine toplantısı sonrasında Bloomberg’in sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, teknik heyetler arasında yapılan görüşmelerin önümüzdeki iki hafta içinde tamamlanacağını söyledi.

Şimşek, “Cumhurbaşkanımız ondan sonra muhtemel bir ziyarette bulunacak. O ziyarette muhtemelen bir çerçeve anlaşma olacak. Detaylara girmek istemiyorum ama oldukça kapsamlı. Teknik anlamda epey ilerledik” ifadelerini kullandı.

Şimşek, BAE heyetinin yaklaşık iki haftadır devam eden teknik heyet çalışmalarının önümüzdeki hafta daha kapsamlı bir ekiple devam edeceğini söyledi.

ANLAŞMALAR ERDOĞAN’IN ZİYARETİNDE

Şimşek’in işaret ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE ziyareti için şu an NATO zirvesi sonrası, ayın son çeyreğine yönelik planlama yapılıyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, ziyaret sırasında çeşitli alanlarda doğrudan yatırımlara yönelik anlaşmalar da imza altına alınacak.

Aynı yetkili teknik heyetlerin üzerinde çalıştıkları konuları lojistik, enerji, tahıl, fintek, e-ticaret, petrokimya olarak sıraladı.

Bu alanlarda doğrudan yatırım, özelleştirmeler ve şirket alımları formülleri masada olacak. Yetkililer, Türkiye’nin bu anlaşmalardan ilk etapta en az 25 milyar dolarlık yatırım beklediğini söyledi.

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