Erdoğan "Benim için Miçotakis diye birisi yok" demişti. Nato'da el sıkıştı. U dönüş sosyal medyada gündem oldu

"Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçiler ile yola gideriz" açıklamasını geçen sene yapan Erdoğan 14 gün önce Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le el sıkışıp poz vermesi tekrar gündem oldu.

Erdoğan "Benim için Miçotakis diye birisi yok" demişti. Nato'da el sıkıştı. U dönüş sosyal medyada gündem oldu

Editör: Osmancan EROK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen sene mayıs ayında kabine toplantısından sonra dış politika yoğunluklu bir konuşma yapmıştı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Senatosu'nda yaptığı açıklamaları hatırlatan Erdoğan, ''Biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacağız. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle de böyle bir görüşme yapmayı da asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçiler ile yola gideriz.Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun; biz bize yeteriz" dedi.

14 gün önce dediklerini unutan Erdoğan NATO zirvesi çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelerek el sıkışması tekrar gündeme geldi.

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