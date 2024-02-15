Erdoğan bir anda ortadan kayboldu. Herkes 8. saniyeye dikkatle baksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçimler için çalışmalarına devam ediyor. AKP'nin Samsun'da düzenlediği mitinge katılan Erdoğan, kürsüye doğru yürürken bir anda ortadan kayboldu.

Birkaç saniye sonra yeniden kameralara gözüken Recep Tayyip Erdoğan'ın bir anda gözlerden kaybolması çevresindeki kalabalığı kısa bir süreliğine heyecanlandırdı.

Videonun 8. saniyesinde gözlerden Erdoğan'ın kaybolduğu görülürken kalabalık nedeni ile tam olarak ne olduğu anlaşılamadı. Erdoğan'ın videosu sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar Erdoğan'ın düştüğünü öne sürerken bazıları ise kalabalığın ve kot farkının bu görüntülere neden olduğunu ifade etti.