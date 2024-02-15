Erdoğan bir anda ortadan kayboldu. Herkes 8. saniyeye dikkatle baksın

Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Erdoğan bir anda ortadan kayboldu. Herkes 8. saniyeye dikkatle baksın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim için Samsun'da düzenlenen AKP mitinginde konuşma alanına doğru kalabalığın içinde giderken bir anda gözlerden kayboldu. Birkaç saniye sonra yeniden gözüken Erdoğan'ın videosu gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçimler için çalışmalarına devam ediyor. AKP'nin Samsun'da düzenlediği mitinge katılan Erdoğan, kürsüye doğru yürürken bir anda ortadan kayboldu.

Birkaç saniye sonra yeniden kameralara gözüken Recep Tayyip Erdoğan'ın bir anda gözlerden kaybolması çevresindeki kalabalığı kısa bir süreliğine heyecanlandırdı.

Videonun 8. saniyesinde gözlerden Erdoğan'ın kaybolduğu görülürken kalabalık nedeni ile tam olarak ne olduğu anlaşılamadı. Erdoğan'ın videosu sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar Erdoğan'ın düştüğünü öne sürerken bazıları ise kalabalığın ve kot farkının bu görüntülere neden olduğunu ifade etti.

ekran-goruntusu-2024-02-15-151137.png

ekran-goruntusu-2024-02-15-152332.png

ekran-goruntusu-2024-02-15-152341.png

ekran-goruntusu-2024-02-15-152351.png

ekran-goruntusu-2024-02-15-152405.png

ekran-goruntusu-2024-02-15-152416.png

Son Haberler
Şampiyon Milli Takım İstanbul'da Spor
Şampiyon Milli Takım İstanbul'da
İstanbul'da lüks sitede hırsızlık paniği! Nöbet tutulmaya başlandı Yaşam
İstanbul'da lüks sitede hırsızlık paniği! Nöbet tutulmaya başlandı
Uzmanı epilepsi hastalarına yapılmaması gereken ilk müdahaleyi açıkladı Sağlık
Uzmanı epilepsi hastalarına yapılmaması gereken ilk müdahaleyi açıkladı
Mardin'de sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı Gündem
Mardin'de sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı
Astım krizinde ne yapmalı Sağlık
Astım krizinde ne yapmalı
Ayvalık'ta fabrika işçilerinin taşındığı servis ile TIR çarpıştı. 9 yaralı Gündem
Ayvalık'ta fabrika işçilerinin taşındığı servis ile TIR çarpıştı. 9 yaralı
Taksilerde yeni dönem. Karar açıklanır açıklanmaz taksiciler Saraçhane’ye gidiyor Gündem
Taksilerde yeni dönem. Karar açıklanır açıklanmaz taksiciler Saraçhane’ye gidiyor