Erdoğan bu akşam Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşeceği açıklandı.

Erdoğan bu akşam Biden ile görüşecek

YSK'nin kesin olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tura kalan seçimlerde oyların yüzde 52'sini alarak yeniden seçildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlayarak NATO müttefikleri olarak küresel konular üzerinde birlikte çalışmayı beklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı açıklamada. "Cumhurbaşkanımızın bu akşam Biden ile bir telefon görüşmesi var. Sadece Biden değil, Fransa, İspanya ve birçok ülkenin lideriyle görüşme olacak" dedi.

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