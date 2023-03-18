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Erdoğan Çanakkale Zaferi kutlamalarında konuştu: Şeamet tellallarına fırsat vermeyelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünde, “Türkiye devleti ve milleti ile zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek ve küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir. Yeter ki fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayalım. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize halel getirmeyelim. Yeter ki sürekli karamsarlık aşılayan, şeamet tellallarına fırsat vermeyelim” dedi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 16:39
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Erdoğan Çanakkale Zaferi kutlamalarında konuştu: Şeamet tellallarına fırsat vermeyelim

Erdoğan Çanakkale Zaferi kutlamalarında konuştu: Şeamet tellallarına fırsat vermeyelim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle Çanakkale’de düzenlenen törene katıldı. Erdoğan şunları söyledi:

“Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin 108 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gurur ile hatırlıyoruz. Çanakkale bizim için sadece iftihar vesilesi değil aynı zamanda zorluklar karşısında bizlere mücadele azmi veren ilham ve güç kaynağıdır. 85 milyonun tamamının Çanakkale’den, burada koyun koyuna yatan şehitlerimizden, ecdadımızın sergilediği mücadeleden alacağı çok kıymetli dersler olduğuna inanıyorum. Özellikle deprem ve sel felaketi yüreklerimizin yandığı bu sancılı dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Yaklaşık 49 bin kardeşimizin hayatını kaybettiği, 11 ilimizden ciddi yıkıma ve acıya yol açan depremin yaralarını ancak bu ruhu dirilterek sarabiliriz. Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak, asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışma ve kardeşlikle gelebiliriz.

"ŞEAMET TELLALLARINA FIRSAT VERMEYELİM"

Milletimizin depremin ilk anlarından itibaren ortaya koyduğu birlik ve beraberlik tablosu bu konuda bizlere umut ve güven aşılıyor. Ziyaret ettiğimiz şehirlerde insanlarımızın metanetini, sabrını, vakarını, hayata yeniden tutunma iradesini gördükçe biz de cesaret kazanıyoruz. En büyük gücümüz olan bu seferberlik ruhunun zedelenmesine fırsat vermeden, inşallah gece gündüz çalışarak, en kısa sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız, hiçbir insanımızı, umutlarını bize bağlamış hiç vatandaşımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız. Çanakkale birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir engel, hiçbir badire olmadığını bize göstermiştir. Türkiye devleti ve milleti ile zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek ve küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir. Yeter ki fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayalım. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize halel getirmeyelim. Yeter ki sürekli karamsarlık aşılayan, şeamet tellallarına fırsat vermeyelim. Rabbim ülkemize her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylesin diyorum.”

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