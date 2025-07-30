Erdoğan, Chobani'nin sahibini kabul etti

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Erdoğan, Chobani'nin sahibini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu Hamdi Ulukaya ile görüştü. Chobani, Fenerbahçe ile de sponsorluk anlaşması imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile Saray'da görüştü.

Chobani CEO'su Ulukaya, Fenerbahçe ile yapılan sponsorluk anlaşması için İstanbul'a gelmişti.

ULUKAYA'YI BEŞTEPE'DE AĞIRLADI

Erdoğan, imza töreni öncesinde Ulukaya'yı Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladı.

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Chobani, bugün ise Fenerbahçe ile yapılan stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımının Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşma için İstanbul'a geldi.

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