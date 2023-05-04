Erdoğan ‘Eş, dost, akraba kimse varsa hepsine tek tek ulaşacağız. Şayet kırgınlık, küskünlük varsa muhakkak gönül alacağız’

Erdoğan, tüm yatırımların bu seçimlerin ardından da devam edeceğini belirterek, seçimlere yönelik çalışmaları da artıracaklarını ifade etti.

Ayrıca, seçmenlere sandıkta doğru karar vermeleri için birlikte çalışma çağrısı yaptı ve seçmenlere yakınlarına ulaşmalarını, kırgınlıkları varsa gönül alışverişinde bulunmalarını önerdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da yurttaşlara seslenirken “Tüm bu yatırımların noktasında 14 Mayıs çok önemli. Önümüzde sadece 10 gün kaldı. 10 gün sonra sandıklardayız. Ülkemiz ve geleceğimiz adına çok büyük karar vereceğiz. Bunun için hepimize görev düşüyor. Eş, dost, akraba kimse varsa hepsine tek tek ulaşacağız. Şayet kırgınlık, küskünlük varsa muhakkak gönül alacağız” dedi.

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Samsun’da miting düzenledi. Erdoğan, mitingde özetle şunları söyledi:

“Samsun ile birlikte tüm 81 vilayetimiz için çalışmayı, sizler için koşturmayı sürdürüyoruz. Bizim ne makam ne koltuk ne de unvan gibi bir derdimiz var. Bizim tek amacımız, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimize layıkıyla hizmet etmektir. Biz, bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıldır sizlerin huzurundayız. İstanbul’dan başlayarak tüm Türkiye’de verdiğimiz mücadeleyi sizler çok iyi biliyorsunuz. Son 21 yılda neyi başardıysak el birliği, gönül birliği içinde başardık. 80 yılda yapılamayan eseri, 21 senede bu ülkeye beraberce kazandırdık. Hatırlayın, göreve geldiğimizde, burada Samsun’dan Hopa’ya bu sahil yolunu kim yaptı? Bay bay Kemal, senin böyle bir şeyin var mı? Hayatta bunların böyle bir hizmeti var mı? Türkiye, cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini bizimle gerçekleştirdi. Ekonomide milli gelirimizi 238 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına sizlerin gayretleri ile beraber getirdik. Asgari ücret neydi? 184 liraydı. İhracatımız 36 milyar dolardı, 255 milyara beraber ulaştırdık. Tarımsal milli gelirimizi, 37 milyar liradan sizlerin alın teri ile 407 milyar liraya beraber taşıdık. Savunma sanayiimizin yüzde 80 olan dışa bağımlılığını yüzde 20’ye beraber düşürdük.

İnşallah Türkiye’yi çok daha ileri, beraber taşıyacağız. 14 Mayıs’ta, ülkemizin şahlanış dönemini yine beraber başlatacağız. 14 Mayıs’ta, ‘Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir’ diyerek 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız.

“YAKAKENT SU ÜRÜNLERİ İHTİSAS VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİ KURUYORUZ”

Samsun’da ‘vatan, millet’ deyip Van’da ‘Selo’ya özgürlük’ isteyenlerin maskesini inşallah 14 Mayıs’ta hep beraber indireceğiz. Türkiye’yi ve Türk siyasetini bu mürailerden hep birlikte kurtaracağız. Bay bay Kemal ve ortakları ne yaparsa yapsın, biz bugüne kadar sadece eser ve icraat siyaseti yaptık. Sizlere hizmet sevdamızdan asla geri adım atmadık. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. Çok çaba harcadık. Şehirlerimizin ne noksanlığı, sıkıntısı varsa biz çözüme kavuşturduk. Yılların altyapı, üstyapı eksikliklerini hamdolsun biz giderdik. Bu anlayışla Samsun’a 92 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Yatak sayısı 900 olan şehir hastanemizi bu yıl tamamlıyoruz. TOKİ eli ile Samsun’da 10 bin 634 konut projesini hayata geçirdik. Şimdi de İlk Evim ile 4 bin 450 yeni konut, İlk İş Yerim ile 100 yeni iş yeri inşa ediyor. İlk Arsam ile altyapısı hazır 5 bin arsa veriyoruz. Millet bahçelerimizden 3’ünü hizmete aldık. Diğerleri ile ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada, Ladik-Taşova yolunu, Çarşamba-Taşova yolu ile Toptepe güzergahındaki eksikleri bu yıl tamamlıyoruz. Samsun Bafra, Samsun Çevreyolu ve Terme, Ünye, Fatsa yolundaki onarımları seneye bitiriyoruz. Hızlı tren hattının ilk etabını oluşturan Kırıkkale-Çorum arasındaki projeyi yatırım programına aldık. Tarım ve ormanda Asarcık, Salıpazarı ve Vezirköprü, Doluca barajlarının yapımına devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile Samsun’da 605 bin dekar tarım arazisini sulamaya açarak çiftçimize yıllık 2 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Yapımı devam eden ve sulama tesisimiz ile 221 bin dekar tarım arazisini daha sulayacağız. Samsunlu çiftçilerimize 3,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide, Yakakent Su Ürünleri İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesi’ni kuruyoruz.

“ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE SALIPAZARI’NA DA DOĞAL GAZ GETİRİYORUZ”

Samsun’da 1,5 milyar dolar ihracat oluşturacak Orta Karadeniz Serbest Bölgesi’nin kuruluşu tamamlandı. Yeni organize sanayi bölgesi için ilave yer tahsisini de gerçekleştirdik. Tüm bu yatırımlarımız şehrimize ve sanayicilerimize hayırlı olsun. Enerjide, 348 bin doğal gaz abonesi olan Samsun ve 15 ilçesini doğal gazına kavuşturduk. Önümüzdeki süreçte Salıpazarı’na da doğal gaz getiriyoruz.

“EŞ, DOST, AKRABA KİMSE VARSA HEPSİNE TEK TEK ULAŞACAĞIZ”

Tüm bu yatırımların noktasında 14 Mayıs çok önemli. Önümüzde sadece 10 gün kaldı. 10 gün sonra sandıklardayız. Ülkemiz ve geleceğimiz adına çok büyük karar vereceğiz. Bunun için hepimize görev düşüyor. Eş, dost, akraba kimse varsa hepsine tek tek ulaşacağız. Şayet kırgınlık, küskünlük varsa muhakkak gönül alacağız. Bizim selamımızı söyledikten sonra da kardeşimizden desteğini isteyeceğiz. Her birimiz, her gün en az bir kardeşimizi, şahsımızı ve Cumhur İttifakı’nı destekleyemeye ikna edeceğiz. Ben, Samsunlu kardeşlerime güveniyorum.”