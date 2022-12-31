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Erdoğan FETÖ'cü generalin kardeşi Şaban Dişli'yi görevden aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 büyükelçiyi görevden aldı ve yerine yeni atamalar yaptı. Görevden alınan isimler arasında Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli de bulunuyor.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 09:08
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Erdoğan FETÖ'cü generalin kardeşi olan Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli'yi görevden aldı

Erdoğan FETÖ'cü generalin kardeşi Şaban Dişli'yi görevden aldı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sayıştay Savcılığına Recep Çevik'i atayan Erdoğan, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliğine Faruk Bilir ve Şaban Baba'yı seçti.

Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Tacikistan Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl, Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan, Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli, Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz, Fildişi Sahili Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri ve Bangladeş Büyükelçisi Osman Turan merkeze alındı.

Erdoğan; Brezilya Büyükelçiliğine Halil İbrahim Akça'yı, Somali Büyükelçiliğine İbrahim Mete Yağlı'yı, Vatikan Büyükelçiliğine Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş'ı, Tacikistan Büyükelçiliğine Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umur Acar'ı, Karadağ Büyükelçiliğine Deniz, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan'ı, Hollanda Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk Ünal'ı, Romanya Büyükelçiliğine Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan'ı, Fildişi Sahili Büyükelçiliğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım'ı ve Bangladeş Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ramis Şen'i atadı.

KARDEŞİ FETÖ’DEN TUTUKLANMIŞTI

Hollanda Büyükelçiliği görevinden alınan Şaban Dişli’nin kardeşi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Mehmet Dişli cezaevine konulmuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcılığı yapmış Şaban Dişli’nin kardeşi eski Tümgeneral Mehmet Dişli, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin iki numaralı ismi olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Dişli, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı darbeye katılması konusunda ikna etmeye çalışmış, Akıncılar’a götürülürken de yanında refakat etmişti. Tüm bu bilgilere rağmen Şaban Dişli’nin siyasi kariyerine zeval gelmemişti.

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Oflu
31.12.2022 11:18
Yuru dışli kim tutar seni  
 
Alper
31.12.2022 11:05
Yakında cumhurbaskani başdanışmanı olur.ne sanıyorsunuz ne bekliyorsunuz ki.bunlar işsiz kalmaz.iki uc maaşlı işler bile verirler  
 
Şahin KAYA
31.12.2022 10:58
Hukuksuzluk hukuksuzlukla savunulmaz. Bu millet neyin kafasını yaşıyor bir türlü anlayamadım. Burada eleştirilmesi gereken garibalnlar hapislerde çürürken AKP'lilerin yakınlarına birşey olmaması.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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