Erdoğan 'İktidarımızda oy tercihinden dolayı vatandaşa ayrımcılık yapmak yok'

Yerel seçimlere 17 gün kala hem siyasi partiler hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan saha çalışmalarını tam gaz sürdürmeye devam ediyor. Erdoğan partisi AKP’nin Mardin mitinginde yaptığı konuşmada, partisinin 30 yıllık belediyecilik ve 21 yıllık iktidarlık dönemlerinde hiçbir vatandaşa oy tercihlerinden dolayı ayrımcılık yapmadığını belirtti.

85 milyon vatandaşın hizmetkarı olduklarını belirten Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese hizmet etmek görevimizdir. Biz bizi sevsin ya da sevmesin, bize oy versin ya da vermesin, herkesin, 85 milyonun tamamının hizmetkarıyız." dedi.

“HEP DÜRÜST OLDUK”

Her zaman dürüst olduklarını ve 21 yıldır vatandaştan gizli saklı işler yapmadıklarını söyleyen Erdoğan, “En netameli meselelerde dahi insanımıza karşı daima dürüst olduk. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilere karşı meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'nda da bu ilkemiz değişmedi.

Tıpkı daha önceki seçimlerde olduğu gibi nerede ittifak olarak hareket ettiğimizi, nerede kendi adaylarımızla seçime girdiğimizi herkes biliyor, görüyor.

Yani vatandaşın gözünden kaçırmaya çalıştığımız hiçbir gizli, saklı işimiz yok. Adeta cam gibi şeffafız" şeklinde konuştu.

“MİKROFONU ELE GEÇİREN POSTA KOYUYOR”

Ana muhalefet partisi CHP’ye ve Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştirilerini sıralayan Erdoğan, DEM parti ile CHP arasındaki kent uzlaşısı modeline de tepki vererek şunları söyledi:

"Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular, kimin eli kimin cebinde belli değil. Belediyeleri 'DEM ile beraber yönetilecekler' ve 'DEM'siz yönetilecekler' diye ikiye ayırmışlar.

Bununla kalmamış, 'DEM'lilerin kapısından girecekleri ve giremeyecekleri belediyeler' diye paylaşmayı ihmal etmemişler.

Biri çıkıyor, 'DEM'lileri kaldırımda görsem yolumu değiştiririm' diyor. Bir başkası çıkıyor, 'DEM'e oy verenleri belediyeye almam' diyor. Ötekisi çıkıyor, 'Size ne oluyor? Biz anlaştık, belediyeleri beraberce yöneteceğiz' diyerek 'tutmayın küçük enişteyi' edasıyla posta koyuyor.

Tüm bu skandallar yaşanırken genel başkanlık koltuğunda oturan şahsı ya kimse takmıyor ya da mikrofonu eline geçiren kendisine had bildiriyor. Yani ortada siyasi ahlak namına, dürüstlük namına, şeffaflık namına hiçbir şey yok.

İnsanın aklına bunları görünce 'Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça' diyen o meşhur şarkının sözleri geliyor.

Gerçekten de tutarsızlık, ilkesizlik ve siyasi ahlaksızlık bunların adeta paçalarından akıyor."

“OY TERCİHİNDEN DOLAYI AYRIMCILIK YAPMADIK”

21 yıllık iktidarlık süresi boyunca sırf oy tercihlerinden dolayı hiçbir vatandaşa ayrımcılık yapmadıklarını belirten Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese hizmet etmek görevimizdir. Biz bizi sevsin ya da sevmesin, bize oy versin ya da vermesin, herkesin, 85 milyonun tamamının hizmetkarıyız.

Bize efendilik yakışmaz, bize hizmetkarlık yakışır. Elbette şiddete bulaşan, terörü öven, hukukun dışına çıkan olursa yasal zeminde gerekli tedbirler alınır.

Ama bu sırf oy tercihinden dolayı vatandaşı hizmetten yoksun bırakmak şeklinde asla olmaz. Biz dün buna müsaade etmedik, bugün de etmiyoruz, yarın da böyle bir ayrımcılığa kesinlikle izin vermeyeceğiz.”