Erdoğan ile Özel’in görüşmesindeki ilginç detay ortaya çıktı. 'Alışkın olmadığımız bir şeydi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmeleri siyasette ‘yumuşama’ tartışmalarını da beraberinde getirdi. Görüşmelerin olumlu karşılanması ile birlikte yumuşamaya karşı olan ve erken seçim bekleyenler de bulunuyor.

Erdoğan ve Özel’in görüşmesinden ilginç detaylar ortaya çıktı. AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, görüşmede CHP’lilerin not tutmasını şaşkınlıkla karşıladığını belirterek sonrasında kendisinin de not tuttuğunu söyledi. Söz konusu durumu “Alışkın olmadığımız bir şeydi” şeklinde anlatan Elitaş, CHP’lilerin Erdoğan’ı iyi ağırladığını sözlerine ekledi.

Ekonomim’e açıklamalar yapan Elitaş konuyla ilgili şunları söyledi:

“CHP ile güzel görüşmeler oldu. O görüşmelerimizde not tutuldu. Niye not tutuldu? Onu bilmiyorum. Onlar tutuyor diye biz de not tuttuk. Satır satır da yazdık. Alışkın olmadığımız bir şeydi. Diplomatik işlerde not olur. Ben pek çok kez siyasi görüşmelere katıldım ama hiç not tutulmadı. Bu tür görüşmeler, bir uzlaşma varsa ya metne dökülür veya söylenen şeyler varsa orada bilgi paylaşılır; "Şöyle olsun biz böyle düşünüyoruz, öyle yapıyoruz" diye. Ama söylenen sözleri farklı noktaya doğru götürüp, farklı algılarla yapılması kurallara uygun bir iş değil.

ÖZGÜR ÖZEL GENEL MERKEZİ TERCİH ETTİ

İki siyasi partinin genel başkanı görüşüyor. Ama aynı zamanda ülkenin Cumhurbaşkanının görüşmesi. Nitekim Sayın Cumhur- başkanımız Külliye'de randevu verebilirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, bize ilettik biz de onlara sorduk; "Külliye'yi mi istersiniz, Çankaya Köşkü'nü mü, Genel Merkez mi istersiniz? Tercihi sizin" dedik. Sayın Özgür Özel de çok teşekkür etti. Genel Merkezi tercih etti.

"GÜZEL KARŞILADILAR"

Koltukla ilgili durum şu: Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Devlet Bahçeli ile görüştüğünde, nasıl bir koltuk daha varsa, Sayın Özgür Özel'le yapılan görüşmede de aynı koltuk var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın birini, AK Parti'de kabul etmesiyle, Çankaya Köşkü'nde, Külliye'de ya da herhangi bir mekânda kabul etmesi arasında bir fark yok. Bu onun Cumhurbaşkanlığı makamını kaldırmaz. CHP ev sahipliği yaptığında, koltukları yan yana koymuş, ona da diyecek bir şeyimiz yok. Çünkü ev sahibi öyle demiş. Sayın Cumhurbaşkanı'nı da nezaketli karşıladılar. Biz de teşekkür ediyoruz bu nezaketleri için. Çok güzel hazırlanmışlar. Güzel karşılama oldu.