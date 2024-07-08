Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Kaynak: AA
Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde onu seçim zaferi nedeniyle tebrik etti.

Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin, zengin tarihi temeller üzerine kurulu olduğunu ve bu ilişkilerin yeni dönemde de her alanda ilerlemeye devam edeceğine olan inancını ifade etti.

Erdoğan, Pezeşkiyan'ı seçim başarısı için tebrik ederek, yeni görevinde başarılar temenni etti.

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