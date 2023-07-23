Erdoğan imzaladı. İlaçlara ve tıbbi ürünlere zam

‘Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yayımlanan karara göre; beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri Temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48.41 TL oldu. Diğer ürünlerde ise 25,30 TL oldu.

Uygulamaya alınan kararla dönemsel Euro değeri güncellemesinde, geçici 7’nci madde kapsamında uygulanan 4 TL’ye kadar olan artışlar dikkate alınmayacak. Güncelleme sonrasında uygulanacak olan 4 TL’ye kadar olan artışlar, TL değerinde değişiklik yapılmadan ürünlerin depocuya satış fiyatları üzerine eklenecek.

Söz konusu karar, 24 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

"3 harfli bir sözcüğü 73 harfle izahat"

Gazeteci Zafer Arapkirli, seçimden sonra başlayan zam yağmurunun son kalemi olan "ilaçlara ve tıbbi ürünlere zam" kararına sosyal medyasından sert tepki gösterdi.

Arapkirli, enflasyon canavarına direnmeye çalışan vatandaşın sağlık harcamalarını da dert edinmesine neden olacak kararı "USTALIK…" başlığı ile eleştirdi.

Arapkirli'nin paylaşımı şu şekilde:

"USTALIK…



3 harfli bir sözcüğü (ZAM) “yedirmek” için 73 harfle izahat.



'Ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik yapılmasına dair karar'"