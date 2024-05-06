Erdoğan: Kamu malına el uzatmak bizim nazarımızda ihanetle eşdeğerdir

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan: Kamu malına el uzatmak bizim nazarımızda ihanetle eşdeğerdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı toplu açılış töreninde "Kamu malına el uzatmak bizim nazarımızda ihanete eşdeğerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de düzenlenen Vakıf Haftası 100. Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Törenine katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada son dönemde kendilerine gelen tepkilerin farkında olduklarını belirterek eksiklerin, hataları ve varsa ihanetlerin üstüne gideceklerini söyledi.

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Erdoğan, kamu malına el uzatmanın kendileri için ihanetle eş değer olduğunu vurguladı.

Erdoğan’ın konuşmasından ilgili bölüm şöyle:

"Hangi konumda olursak olalım, hepimiz milletimize karşı sorumluyuz. Millete büyüklenmek, yukarıdan bakmak, efendilik taslamak, sorunlarını görmezden gelmek kesinlikle kabul edilemez. Hele hele kamu malına el uzatmak, bizim nazarımızda ihanete eş değerdir. Siyasetçiler, kamu görevlileri, yönetim mevkiindekilerin ülkeye ve millete karşı vazifelerini yerine getirme noktasında hiçbir bahanesi olamaz. Milletin derdiyle dertlenmedikten, sorunlarına çözüm bulup hayır duasını almadıktan sonra, hangi vazife olursa olsun, insan için yüktür.

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Eski Türkiye manzaralarını milletimize tekrar yaşatmamakta kararlıyız. Bu konuda özellikle son dönemde artan serzenişlerin farkındayız. Tespit ettiğimiz tüm eksiklerin, hataların, varsa ihanetlerin üzerine inşallah bundan sonra çok daha kararlı bir şekilde gideceğiz. Kamu hizmetlerinin sorunsuz ve kusursuz sunulması için her türlü tedbiri alacak, bürokratik atalete hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz."

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