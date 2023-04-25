Erdoğan kendisi için açılan pankarta kızdı. Benim için söylemiyorsun değil mi?

Seçim çalışmaları kapsamında Ankara'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda açılan pankartlara dikkat çekti.

Pankartlarda yazılanları sesli olarak okuyan Erdoğan, bir pankarta söylendi.

"BENİM İÇİN SÖYLEMİYORSUN DEĞİL Mİ?"

Salondaki gençlerden birinin açtığı "Yağmurlu bir günde görmüştüm seni, üstünde winner ceketin vardı" yazılı pankarta müdahale eden Erdoğan, "Benim için söylemiyorsun değil mi? Çünkü ben yerliyim, milliyim. Onları giymem" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıklıkla mavi ceket tercih etmesi dikkat çekiyordu. Hatta zaman zaman sosyal medyada bu ceket için "Seçim kazandıran ceket" yorumları yapılıyordu.

İşte o görüntüler: