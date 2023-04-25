Erdoğan kendisi için açılan pankarta kızdı. Benim için söylemiyorsun değil mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki gençlik programında açılan "Yağmurlu bir günde gördüm seni, üzerine winner ceket vardı" yazılı pankarta söylendi. Erdoğan, "Benim için söylemiyorsun değil mi? Ben milli ve yerliyim" dedi…

Erdoğan kendisi için açılan pankarta kızdı. Benim için söylemiyorsun değil mi?

Seçim çalışmaları kapsamında Ankara'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda açılan pankartlara dikkat çekti.

Pankartlarda yazılanları sesli olarak okuyan Erdoğan, bir pankarta söylendi.

"BENİM İÇİN SÖYLEMİYORSUN DEĞİL Mİ?"

Salondaki gençlerden birinin açtığı "Yağmurlu bir günde görmüştüm seni, üstünde winner ceketin vardı" yazılı pankarta müdahale eden Erdoğan, "Benim için söylemiyorsun değil mi? Çünkü ben yerliyim, milliyim. Onları giymem" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıklıkla mavi ceket tercih etmesi dikkat çekiyordu. Hatta zaman zaman sosyal medyada bu ceket için "Seçim kazandıran ceket" yorumları yapılıyordu.

İşte o görüntüler:

erdogan-ankara1-001.jpg

erdo-pankart2-001.jpg

erdogan-ceket1-001.jpg

Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
2 cinayetten aranıyordu. Yakalanacağını anlayınca kendisini vurdu Güncel
2 cinayetten aranıyordu. Yakalanacağını anlayınca kendisini vurdu
İmamoğlu’na Yalova’da sevgi seli. Bizim olduğumuz yerde iş olur, icraat olur, çözüm olur, proje olur! Siyaset
İmamoğlu’na Yalova’da sevgi seli. Bizim olduğumuz yerde iş olur, icraat olur, çözüm olur, proje olur!
Çin'den uzay çalışmalarında yeni program Dünya
Çin'den uzay çalışmalarında yeni program
Mantar toplarken kayalıklardan düştü, 9 saatte kurtarıldı Güncel
Mantar toplarken kayalıklardan düştü, 9 saatte kurtarıldı
Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem Güncel
Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Genç kızı uyuşturucu bu hale getirdi Güncel
Genç kızı uyuşturucu bu hale getirdi
Amasra maden faciası duruşmasında ilk gün sona erdi: "Katliam göz göre göre geldi" Güncel
Amasra maden faciası duruşmasında ilk gün sona erdi: "Katliam göz göre göre geldi"