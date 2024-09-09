Erdoğan: Kudüs kırmızı çizgimiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Erdoğan açıklamasında, "Merhum Nuri Pakdil’in ifadesiyle 'Yüreğimizin yarısı Mekke’dir, geri kalanı da Medine’dir, üstünde bir tül gibi Kudüs vardır.' Bunun için her fırsatta Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz." sözlerini kullandı.

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Erdoğan'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"BUNLARIN HEPSİNİ YAKINDA TAKİP EDİYORUZ"

"İsrail hükûmeti, işgal ve istila politikasını ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı da içine alacak şekilde genişletme arayışındadır.

Görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatının günden güne pervasızlaşan bu saldırılara bigâne kalması düşünülemez.

Harem-i Şerif’e yönelik siyonistlerin tacizleri ve baskınları artmaktadır. Bunların hepsini yakından takip ediyoruz."

"KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR DİYORUZ"

"Merhum Nuri Pakdil’in ifadesiyle 'Yüreğimizin yarısı Mekke’dir, geri kalanı da Medine’dir, üstünde bir tül gibi Kudüs vardır.'

Bunun için her fırsatta Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatının daha fazla vakit kaybetmeden liderler seviyesinde toplanması ve İslam dünyasının kararlı tutumunu ortaya koyması aciliyet arz ediyor."

Bununla ilgili temaslarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz."