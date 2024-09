Erdoğan'dan yeni Narin açıklaması: Canilerin en ağır cezaları almaları için takipçisi olacağım

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.15'te başladı. Toplantı yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasının bir bölümünde Diyarbakır'da 19 gün kayıp olarak aranan ve dün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümü hakkında konuştu.

Erdoğan, cinayeti işleyenler hakkında "Canilerin en ağır cezayı alması için bizzat takipçisi olacağım" ifadesini kullandı.

Erdoğan konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"TEĞMENLER HAKKINDA ÇOK BOYUTLU TAHKİKAT YÜRÜTÜYORUZ"

Erdoğan, teğmenlerin yemin töreninin ardından kılıç kaldırarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmaları hakkında ise, "Teğmenler hakkında tahkikatı, çok boyutlu şekilde yürütüyoruz" dedi.

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki sözlerine şöyle devam etti:

"İyi yetişmiş, disiplinli, vatanperver gençlerimizle daima iftihar ediyoruz. Milletimizin göz bebeği ve peygamber ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katan her adımın yanındayız. Son 22 yılda Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu şiarıyla her alanda çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. Mesela savunma sanayinde %80 oranında dışa bağımlı bir ülkeyi, her türlü silah ve mühimmatını kendi imkanlarıyla üretir hale getirdik. İHA ve SİHA teknolojilerinde dünyanın ilk 3-4 ülkesinden birisiyiz. Uçak, helikopter, tank, füze, roket, bomba, silah, gemi, denizaltı ve daha pek çok başlıkta 22 yıl öncesine göre çok farklı bir seviyedeyiz. Ancak ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimine de karşısındayız. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli tahkikatı büyük bir hassasiyetle ve çok boyutlu bir şekilde yürütüyoruz. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da, ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de hiçbir surette müsaade etmeyiz."

"Dün aslına ve Gazi'nin hatırasına uygun olarak restore ettiğimiz Savarona yatını ziyaret ettik. Burada şu hususun altını öncelikle çizmek isterim. Türkiye'ye en büyük zararı istismarcı siyaset anlayışı vermiştir. Zamanla aktörler değişse de bu siyaset tarzı maalesef kötü bir muhalefet geleneği olarak varlığını hala sürdürmektedir. Son günlerde bunun tekrar ayı yuka çıktığını şahitlik ediyoruz. Muhalefet yine istismar siyasetine sarılarak 14-28 Mayıs ve 31 Mart seçimlerindeki şaibeli sicilini aklamaya çalışıyor. Bizim burada söylemeye hicap edeceğimiz hakaretleri 3-5 oy uğruna sineye çekenler şimdi çıkmışlar yüzleri kızarmadan ahkam kesiyorlar. Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp iktidar hayali kuranlar, bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullandı iftirası atanlara kol kanat gerenlerin bugün söyledikleri hiçbir sözün kıymeti yoktur. Milletimiz bunların samimiyetsizliğinin gayet farkındadır. Biz de bu oyuna gelmeyeceğiz. Ülkemize ve demokrasimize hiçbir hayrı dokunmayan bu kışkırtıcı dile kesinlikle prim vermeyeceğiz.

"ŞEHİT ASKERLERE ALLAH'TAN RAHMET NİYAZ EDİYORUM"

Bu vesileyle dün Tunceli-Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan jandarmalarımızla, bugün Irak'ın Gara bölgesinde şehit düşen teğmenimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin acılı ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan jandarmamıza da acil şifalar temenni ediyorum.

"CANİLERİN EN AĞIR CEZAYI ALMALARI İÇİN BİZZAT TAKİPÇİ OLACAĞIM"

19 gün kayıp olarak arandıktan sonra, dün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin hakkında da konuşan Erdoğan, "Tabi okulların çocuklarımızın neşesiyle dolduğu bu günü dün Diyarbakır bağlardan gelen acı haber sebebiyle buruk karşıladık. Narin yavrumuzun hunharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtılması için konunun bizzat takipçisiyim, takipçisi olacağım. Burada şunun da bilinmesini isterim. Sadece Narin evladımızın değil, tüm çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı söndüren, ister bölücü teröristler olsun, ister zehir tacirleri ve çeteler olsun, ister yanındaki yöresindeki vicdan fukaraları olsun, bütün canilerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bugünkü ilk dersin, Çanakkale'den Gazze'ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi olması, şüphesiz çok önemli mesajlar içeriyor. Milli mücadelede dönemin emperyalist güçlerine karşı direniş destanını yazmış bir millet olarak, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." şeklinde konuştu.

GAZZE'DE İSRAİL GÜÇLERİNCE ÖLDÜRÜLEN AYŞENUR EZGİ MESAJI

Bugün, Gazze'de Ramallah'ta verilen mücadelenin ne manaya geldiğini en iyi biz anlarız. Bu vesileyle, önceki gün protesto eylemi sırasında İsrail güvenlik güçleri tarafından kalleşçe öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızı rahmetle yad ediyor, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Ayşenur Ezgi kızımızın kanının yerde kalmaması için her türlü hukuki adımı atacak ve İsrail devletiyle mücadelemizi şüphesiz en üst düzeyde Lahey Adalet Divanına da müracaat etmek suretiyle devam ettireceğiz. Kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden, 41 bin insanı katleden soykırımcı İsrail yönetimi işlediği suçların hesabını kesinlikle verecektir.