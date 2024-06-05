Erdoğan Meral Akşener ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in bugün saat 17.00'de görüşeceğini duyurdu.
Resmi X hesabından paylaşım yapan Altun, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir" ifadelerine yer verdi.
Meral Akşener, 1 Mayıs'ta İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini Müsavat Dervişoğlu'na devretmiş, o günden bu yana uzun süre görüntülenmemişti.
Akşener, son olarak iki gün önce Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesine katılmıştı.