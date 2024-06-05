Erdoğan Meral Akşener ile görüşecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan Meral Akşener ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in bugün saat 17.00'de görüşeceğini duyurdu.

Resmi X hesabından paylaşım yapan Altun, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir" ifadelerine yer verdi.

Meral Akşener, 1 Mayıs'ta İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini Müsavat Dervişoğlu'na devretmiş, o günden bu yana uzun süre görüntülenmemişti.

Akşener, son olarak iki gün önce Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesine katılmıştı.

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