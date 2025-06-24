Erdoğan, NATO zirvesine katılmak üzere Lahey’e gitti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erdoğan, NATO zirvesine katılmak üzere Lahey’e gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Hollanda'nın Lahey kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Hollanda'nın Lahey kentine gitti.

erdogan-nato-zirvesine-katilmak-uzere-laheye-gitti-yenicag-1-001.jpg

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

erdogan-nato-zirvesine-katilmak-uzere-laheye-gitti-yenicag-2-001.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Hollanda'ya hareket etti.

Erdoğan ve Trump görüşecek! Lahey'de kritik zirveErdoğan ve Trump görüşecek! Lahey'de kritik zirve

En düşük emekli maaşının kaç TL olacağı sızdırıldı! Erdoğan devreye girdiEn düşük emekli maaşının kaç TL olacağı sızdırıldı! Erdoğan devreye girdi

Son Haberler
İran, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısını açıkladı
İran, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısını açıkladı
Gaziantep'te belediyeden büyük yatırım! 58 megavatlık GES kurulacak
Gaziantep'te belediyeden büyük yatırım! 58 megavatlık GES kurulacak
Göztepe'de şov vakti geldi
Göztepe'de şov vakti geldi
Galatasaray'a İtalyan aygırı. Fenerbahçe'ye 2 gol atmıştı
Galatasaray'a İtalyan aygırı. Fenerbahçe'ye 2 gol atmıştı
Müjdeyi patlattı! Kurtlar Vadisi geri dönüyor
Müjdeyi patlattı! Kurtlar Vadisi geri dönüyor