Erdoğan Özel görüşmesinde içeride ne konuşulduğu sızdı. Ankara bunu konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi. Özel ve Erdoğan'ın görüşmesi 16.10'da başladı. Yaklaşık 1 saat 35 dakika süren görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan-Özel görüşmesinin son derece olumlu bir havada geçtiği öğrenilirken tüm gündemlerin detaylı olarak ele alındığını belirtildi.

ÖZEL, GÖRÜŞMEDEN ‘İYİMSER’ AYRILDI

Alınan bilgilere göre, görüşmenin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ‘verimli olarak nitelendirilebileceğini’ ve Genel Başkan Özel’in görüşmeden ‘vatandaşın sorunlarının çözümü konusunda mesafe alınabileceğine ilişkin iyimser ayrıldığını’ belirterek ayrıldığını ifade etti.

Özgür Özel’in randevunun Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nde verilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ettiğini bu hususta Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğine teşekkür ettiği ifade edildi.

ÖZEL OTURMA DÜZENİNİ DOĞRU BULMADI

Fakat Özel’in, oturma düzenini doğru bulmadığını, bunun telafi edilmesine ihtiyaç olduğunu söylediği belirtilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel’in söylemleri üzerine Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a dönerek, en kısa sürede Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne iadeiziyaret yapılması gerektiğini söylediği aktarıldı. Özel’de Erdoğan’ın sözleri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi’ne gerçekleşecek ziyaretten memnuniyet duyacaklarını kaydettiği ifade edildi.

ERDOĞAN’A MESİR MACUNU HEDİYE ETTİ

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Paşabahçe’nin “Gururla” serisinden “Cumhuriyet Ateşi” isimli objeyi hediye etti.

“Cumhuriyet Ateşi” isimli obje, Mustafa Kemal Atatürk’ün genç Cumhuriyet’in Avrupa’ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmak’a söylediği “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz” sözünden ilhamla yapılmış bir eser olarak biliniyor. Özel, öte yandan yanında Manisa’daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali’nden getirdiği mesir macununu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti.

CİHAZIN SES KAYIT CİHAZI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Görüşmede servis edilen fotoğraf karesinde dikkat çeken cihazın ne olduğu ise ortaya çıktı. Kaynaklar, iki lider arasında yapılan resmi görüşmenin kayıt altına alınabilmesi için kullanılan ses kayıt cihazı olduğu iddia edildi.

Gazeteci Deniz Zeyrek de "boş sandalye" hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zeyrek, şöyle yazdı:

"Özgür Özel bu oturma düzenine görüşmenin başında itiraz edip 'hoşumuza gitmedi' demiş.

Cevap “Bahçeli de geldiğinde böyle oturuyoruz” olmuş. Kanıtlamak için internet ortamından fotoğraflar bulunup gösterilmiş.