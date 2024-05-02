Erdoğan - Özel görüşmesi sonrası AKP cephesinden ilk açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Parti Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

ÖZEL OTURMA DÜZENİNDEN MEMNUN OLMAMIŞ

Görüşme saat 16:10’da başladı. 95 dakika süren görüşmenin ardından iki lider de herhangi bir açıklama yapmadı. Daha sonra alınan bilgilere göre Özel’in toplantıda oturma düzeninden memnun olmadığı, ancak yapılan görüşmenin genel olarak CHP tarafınca olumlu geçtiği belirtilmişti.

Yapılan görüşme sonrası gözler iki tarafın yapacağı açıklamalara çevrilirken, AKP tarafından ilk açıklamayı AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptı.

ERDOĞAN, CHP GENEL BAŞKANLIĞI'NA İADEİZİYARETTE BULUNACAK

Çelik, Erdoğan-Özel görüşmesine dair yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnun olduğunu, ziyaretin olumlu bir havada geçtiğini, Erdoğan’ın diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirttiğini, kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerini ifade etti.