Erdoğan Özgür Özel'e böyle seslendi: Good Evening, Good Night Özgür efendi

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Erdoğan Özgür Özel'e böyle seslendi: Good Evening, Good Night Özgür efendi
Erzurum’da mitingde konuşan Erdoğan Özgür Özel'e göndermeden bulunarak “Good Evening, Good Night Özgür efendi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'nda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın Özgür Özel'e "Good Evening, Good Night Özgür efendi" sözleri viral oldu.

Erdoğan ayrıca 21 yılda Erzurum'a 173 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını söyledi.

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Erdoğan açıklamaları şu şekilde:

Yüzlerce yıllardır adını sitayişle söz ettiren Erzurum'da bir kez daha siz dadaşlarla hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Seçim sonuçlarına bakarak söylüyoruz ki; dadaş sevdasını yine gösterdi, dadaş dosta da düşmana da mesajını yine verdi.

Bu öyle güçlü bir mesaj ki, duymayan kulaklara, nasır bağlamış yüreklere dahi kendini hissettiriyor, yerine ulaşıyor.

Üstelik Erzurum tüm mücadeleyi hiçbir karşılık beklemeden yürütmüştür. Şartlar ne olursa olsun, milletine hizmet eden Erzurumlunun gönlü daima hoş olmuştur.

Erzurum bu sancak nöbetini bin yıldır tutmaktadır. Asırlarca ata yurtlarından gelen milyonlarca yurttaşımızın ilk geldiği yer Erzurum olmuştur.

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